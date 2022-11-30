كأس العالم - تشيزني يتصدى لـ ركلة جزاء ميسي.. ويعادل رقما منذ 20 عاما

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

تصدى فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا لركلة جزاء من أمام ليونيل ميسي قائد الأرجنتين.

ويلتقي منتخبا الأرجنتين وبولندا في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وكان تشيزني تصدى أيضا لركلة جزاء أمام السعودية في المباراة السابقة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أخبار متعلقة:
أنيس سليمان: استطعنا تحسين صورة منتخب تونس في كأس العالم منتصر الطالبي: منتخب تونس ودع كأس العالم مرفوع الرأس كأس العالم - بن وايت يغادر معسكر إنجلترا ليكيب: احتمالية غياب نونو مينديش عن باقي مباريات البرتغال في كأس العالم

وأصبح تشيزني أول حارس مرمى يتصدى لركلتين جزاء في كأس العالم منذ الأمريكي براد فريدل عام 2002.

وتشير نتيجة الشوط الأول إلى التعادل السلبي بين بولندا والأرجنتين حتى الآن.

نتيجة تؤهل المنتخبين إلى دور ثمن النهائي، بولندا في المقدمة والأرجنتين في المركز الثاني.

وبشكل عام، وصلت عدد التصديات في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 إلى أربعة: 2 من تشيزني، وواحدة من تيبو كورتوا والآخرى من جييرمو أوتشوا.

كأس العالم الأرجنتين بولندا
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك 7 دقيقة | قطر 2022
ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا 22 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل 26 دقيقة | قطر 2022
الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم 55 دقيقة | قطر 2022
ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 56 دقيقة | قطر 2022
هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم ساعة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر