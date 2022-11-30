كأس العالم - تشيزني يتصدى لـ ركلة جزاء ميسي.. ويعادل رقما منذ 20 عاما
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 22:02
كتب : FilGoal
تصدى فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا لركلة جزاء من أمام ليونيل ميسي قائد الأرجنتين.
ويلتقي منتخبا الأرجنتين وبولندا في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
وكان تشيزني تصدى أيضا لركلة جزاء أمام السعودية في المباراة السابقة في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وأصبح تشيزني أول حارس مرمى يتصدى لركلتين جزاء في كأس العالم منذ الأمريكي براد فريدل عام 2002.
وتشير نتيجة الشوط الأول إلى التعادل السلبي بين بولندا والأرجنتين حتى الآن.
نتيجة تؤهل المنتخبين إلى دور ثمن النهائي، بولندا في المقدمة والأرجنتين في المركز الثاني.
وبشكل عام، وصلت عدد التصديات في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 إلى أربعة: 2 من تشيزني، وواحدة من تيبو كورتوا والآخرى من جييرمو أوتشوا.
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