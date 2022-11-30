أنيس سليمان: استطعنا تحسين صورة منتخب تونس في كأس العالم
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 21:31
كتب : FilGoal
يرى أنيس سليمان لاعب منتخب تونس أن السبب في الخروج من كأس العالم هو الخسارة أمام أستراليا.
أنيس سليمان
النادي : بروندبي
وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة. (طالع التفاصيل)
وقال سليمان عبر قناة الكأس: "الخسارة أمام أستراليا هي السبب في عدم التأهل وإذا حققنا نتيجة أخرى لكانت الأمور أكثر راحة بالنسبة لنا وغاب عنا التوفيق".
وأضاف "عرفنا ما هي نقاط القوة والضعف لدينا وسحناول أن نطور أنفسنا للمستقبل".
وواصل "مباراة الدنمارك لعبنا بشكل جيد وقدمنا أداء كبير ولكن كان يجب علينا أن نحقق الفوز".
وأتم تصريحاته "الأهم أننا استطعنا تحسين صورة منتخب تونس".
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