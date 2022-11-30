منتصر الطالبي: منتخب تونس ودع كأس العالم مرفوع الرأس
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 21:28
كتب : FilGoal
يرى منتصر الطالبي مدافع منتخب تونس أن فريقه ودع كأس العالم مرفوع الرأس بعد الفوز على فرنسا.
منتصر الطالبي
النادي : لوريان
وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة. (طالع التفاصيل)
وقال الطالبي لقناة الكأس: "إحساس صعب أننا قدمنا مباراة كبيرة وحققنا الفوز ولم نستطع التأهل".
وأضاف "الجمهور استمر في تشجيع منتخب تونس حتى النهاية وحققنا الفوز من أجل إسعادهم".
وواصل "كنا نريد تحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الدنمارك وأستراليا".
وأكمل "ودعنا المونديال برأس مرفوعة وسوف نبني على هذا الفريق".
وأتم تصريحاته "مباراة أستراليا كانت فرصة تأهلنا ولكن لم يحالفنا التوفيق خلالها، والآن استطعنا الفوز على حامل لقب كأس العالم".
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