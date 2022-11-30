ياسين مرياح: فرحة الفوز على فرنسا غير مكتملة لعدم تأهل تونس

عبر ياسين مرياح مدافع منتخب تونس عن شعوره بالإحباط بعد خروج نسور قرطاج من كأس العالم.

ياسين مرياح النادي : الترجي تونس

وفاز منتخب تونس على فرنسا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال ليودع البطولة. (طالع التفاصيل)

وقال مرياح عقب المباراة: "لعبنا بكل عزيمة وكنا نريد إسعاد الشعب التونسي الذي آمن بالمنتخب".

وأضاف في تصريحات لقناة الكأس: "حققنا الفوز وفعلنا ما علينا ولكن كرة القدم لم ترد أن نصل إلى الدور الثاني".

وأكمل "نشعر بحسرة كبيرة سواء اللاعبين أو الجهاز الفني وأيضا الجمهور لعدم التأهل".

وواصل "فرحة الفوز على فرنسا لم تكن كاملة، سنتعلم من الدرس في المناسبات المقبلة".

وأتم تصريحاته "اللعب بشكل جيد هو أفضل رد على الانتقادات".

video:1