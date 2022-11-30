انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر

يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك على استاد لوسيل ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية والمكسيك.

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ترتيب المجموعة

1- الأرجنتين 6 نقاط - سجل 5 واستقبل 2

2- بولندا - 4 نقاط - سجل 2 واستقبل 2

3- المكسيك نقطة - سجل 2 واستقبل 2.

4-3- السعودية 3 نقاط - سجل 2 واستقبل 5

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نهاية المباراة بفوز المكسيك بهدفين مقابل هدف

ق 95: جوووووووووول سالم الدوسري والأول للسعودية

ق72 محمد العويس ينقذ مرماه من هدف محقق من ركلة حرة ثابتة

ق55 هدف ملغي لمنتخب المكسيك بداعي تسلل إيرفينج لوزانو

ق52 شيفيز يسجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية

ق49 عرضية خطيرة للمنتخب السعودي لكن سلطان الغنام يفشل في تسديدها بالمرمى المكسيكي

ق47 الهدف الأول لمنتخب المكسيك يسجله هنري مارتن من متابعة لكرة عرضية متقنة

ق47 العويس يتألق مجددا وينقذ تسديدة قوية من لوزانو

ق46 محمد العويس ينقذ عرضية خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 3+45 ضربة رأسية خطيرة من علي الحسن تمر بجوار المرمى بقليل

ق44 عبد الإله العمري يبعد تسديدة خطيرة بضربة رأسية قبل وصولها إلى العويس

ق36 تبديل اضطراري بنزول رياض شراحيلي بدلاً من علي البليهي

ق27 عبد الإله العمري يبعد فرصة خطيرة للمنتخب المكسيكي من داخل منطقة الجزاء

ق24 أوربيلان بينيدا لاعب المكسيك يهدر فرصة قريبة ويتصدى العويس لمحاولته

ق22 تسديدة قوية من منتخب المكسيك يتصدى لها محمد العويس بسهولة

ق13 تسديدة قوية من محمد كنو من ضربة حرة ثابتة تمر أعلى مرمى أوتشوا بقليل

ق9 محاولة سعودية أولى عن طرق تسديدة قوية من محمد كنو لكنها علت مرمى أوتشوا

ق8 عرضية خطيرة من منتخب المكسكيك يتصدى لها محمد العويس

ق7 استئناف اللعب بعد خضوع سالم الدوسري للعلاج واستكماله للمباراة

ق5 تعرض سالم الدوسري للإصابة بعد كرة مشتركة مع إرفينج لوزانو

ق3 محمد العويس ينقذ هدف محقق للمنتخب المكسيكي بعد انفراد اليكسيس فيجا

انطلاق المباراة