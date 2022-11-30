تشكيل الأرجنتين - إنزو أساسي في الوسط.. و4 تغييرات أمام بولندا

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين 4 تغييرات في تشكيل الفريق الذي سيواجه بولندا في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس العالم 2022.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 974 بقطر.

ويبدأ ناهول مولينا وكريستيان روميرو وإنزو فيرنانديز وخوليان ألفاريز في تشكيل التانجو الأساسي.

سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين

وجاء تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا

الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز – أنخيل دي ماريا

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع السعودية.

ويحتاج التانجو للفوز من أجل التأهل للدور المقبل.