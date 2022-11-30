تشكيل الأرجنتين - إنزو أساسي في الوسط.. و4 تغييرات أمام بولندا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز مع ليونيل ميسي

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين 4 تغييرات في تشكيل الفريق الذي سيواجه بولندا في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس العالم 2022.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 974 بقطر.

ويبدأ ناهول مولينا وكريستيان روميرو وإنزو فيرنانديز وخوليان ألفاريز في تشكيل التانجو الأساسي.

أخبار متعلقة:
تشكيل بولندا - ليفاندوفسكي يقود الهجوم أمام الأرجنتين.. وميليك على مقاعد البدلاء مؤتمر لاعب المكسيك: منتخب السعودية أظهر قوته.. وعلينا نسيان مباراة الأرجنتين مدرب المكسيك: مميز ما فعلته السعودية أمام الأرجنتين.. والأهم أن نسجل تفاصيل تسبب ميسي في أزمة بين الأرجنتين والمكسيك

سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين

وجاء تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ناهول مولينا – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ماركوس أكونيا

الوسط: إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي – خوليان ألفاريز – أنخيل دي ماريا

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع السعودية.

ويحتاج التانجو للفوز من أجل التأهل للدور المقبل.

الأرجنتين كأس العالم 2022 قطر بولندا تشكيل الأرجنتين
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك 5 دقيقة | قطر 2022
ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا 20 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل 25 دقيقة | قطر 2022
الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم ساعة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر