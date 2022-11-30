الكرتي رجل مباراة حرس الحدود وبيراميدز

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز ومصر للمقاصة

حصد المغربي وليد الكرتي جائزة رجل مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتفوق بيراميدز بهدف دون رد على حرس الحدود باستاد المكس. (طالع التفاصيل)

وساهم الكرتي في حصول بيراميدز على ركلة جزاء سجلها فاخري لاكاي في الشباك.

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وأصبح الكرتي ثالث لاعب من بيراميدز يحصد الجائزة بعد مصطفى فتحي وعبد الله السعيد.

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فماذا قدم الكرتي أمام حرس الحدود؟

دقائق: 61

أهداف: 0

تمريرات حاسمة: 0

تسديدات: 2

دقة تمرير: 80%

صناعة فرص: 1

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5

فوز بصراعات هوائية: 2 من 2

حصول على أخطاء: 1

حرس الحدود بيراميدز الدوري المصري وليد الكرتي
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