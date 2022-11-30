فاخري يقود بيراميدز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على حرس الحدود

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود

حسم هدف وحيد فوز بيراميدز على حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري المصري في مباراة أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: فاخري لاكاي.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 8 نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة مع الزمالك، ارتقى بها للمركز الثالث.

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بينما ظل حرس الحدود بنقطة واحدة ودون تسجيل أي هدف من 4 مباريات في المركز السادس عشر، وله مباراة مؤجلة أيضا.

التشكيل

قاد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم حرس الحدود.

بينما بدأ الجنوب إفريقي فاخري لاكاي في تشكيل بيراميدز.

وغاب رمضان صبحي عن صفوف بيراميدز بسبب الإصابة، فيما جلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

كاد كريم حافظ أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة السادسة بتسديدة من منتصف الملعب لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 13 تحصل اللاعب ذاته على بطاقة صفراء بسبب السقوط داخل منطقة الجزاء.

هدأت أحداث اللقاء مع سيطرة من بيراميدز لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصل محمد الشيبي على بطاقة صفراء.

شوط أول انتهى سلبيا، لكن في الشوط الثاني تغييرات الأوضاع.

في الدقيقة 53 احتسب الحكم ركلة جزاء لبيراميدز بعد لمسة يد على إبراهيم القاضي من وليد الكرتي.

وانبرى لها الجنوب إفريقي فاخري لاكاي وسددها في الشباك معلنا أول أهداف اللقاء وأول هدف له الموسم الحالي في الدوري.

في الدقيقة 57 تصدى محمد فوزي حارس حرس الحدود لتسديدة إسلام عيسى بثبات.

مع مرور ساعة على بداية اللقاء، شارك عبد الله السعيد وبلاتي توريه وفخر الدين بن يوسف بدلا من إسلام عيسى ووليد الكرتي ومحمود عبد العاطي لـ بيراميدز.

وفي الدقيقة 62 تألق محمد فوزي في التصدي لفرصة من فخر الدين بن يوسف بعد عرضية مصطفى فتحي.

حاول لاعبو حرس الحدود تهديد مرمى بيراميدز لكن دون أي فرصة محققة على مرمى الشناوي.

وكاد عبد الله السعيد أن يسجل هدف بيراميدز الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم في الدقيقة 88.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز الثاني على التوالي في الدوري.

الدوري المصري بيراميدز في الدوري حرس الحدود
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