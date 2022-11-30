الثاني من الفريق البترولي في الموسم.. كابو رجل مباراة البنك الأهلي وإنبي
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
فاز التونسي رفيق كابو لاعب إنبي بجائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه والبنك الأهلي لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وانتصر الفريق البترولي بنتيجة 3-2 على البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)
وافتتح كابو التسجيل في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم صنع الهدف الثاني لزميله يوسف لبيب بعد 3 دقائق.
وانفرد كابو بصدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف حتى الآن.
وأصبح كابو ثاني لاعب من إنبي يحصد جائزة رجل المباراة بعد علي فوزي في الجولة الماضية.
فماذا قدم كابو أمام البنك الأهلي؟
دقائق: 83
أهداف: 1
تمريرات حاسمة: 1
تسديدات: 2
دقة تمرير: 58%
صناعة فرص: 2
فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5
فوز بصراعات هوائية: 1 من 8
حصول على أخطاء: 1
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