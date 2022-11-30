الثاني من الفريق البترولي في الموسم.. كابو رجل مباراة البنك الأهلي وإنبي

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

رفيق كابو

فاز التونسي رفيق كابو لاعب إنبي بجائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه والبنك الأهلي لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتصر الفريق البترولي بنتيجة 3-2 على البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وافتتح كابو التسجيل في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم صنع الهدف الثاني لزميله يوسف لبيب بعد 3 دقائق.

أخبار متعلقة:
في إثارة الـ 5 أهداف و7 بطاقات ملونة.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي بـ الدوري فاخري يقود بيراميدز للمركز الثالث في الدوري بالفوز على حرس الحدود مؤتمر إنريكي: لا أريد المخاطرة.. وفرنسا والبرازيل مرشحان للوصول بعيدا مؤتمر مدافع ألمانيا: الهدف المتأخر أمام إسبانيا يثير حماسنا للتأهل

وانفرد كابو بصدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف حتى الآن.

وأصبح كابو ثاني لاعب من إنبي يحصد جائزة رجل المباراة بعد علي فوزي في الجولة الماضية.

Image

فماذا قدم كابو أمام البنك الأهلي؟

دقائق: 83

أهداف: 1

تمريرات حاسمة: 1

تسديدات: 2

دقة تمرير: 58%

صناعة فرص: 2

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5

فوز بصراعات هوائية: 1 من 8

حصول على أخطاء: 1

رفيق كابو رجل المباراة الدوري المصري في الدوري إنبي البنك الأهلي
نرشح لكم
أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمصري الرابعة لزعيم الفلاحين.. جابريل أوروك رجل مباراة الاتحاد وغزل المحلة ما لم يحدث منذ 50 عاما.. انطلاقة الغزل الرائعة مستمرة بالفوز على الاتحاد إيسترن كومباني يرد عبر في الجول على طلب بن عيفية فسخ تعاقده مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: اتجاه لإقالة خالد جلال.. رئيس النادي غادر غاضبا بين الشوطين انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0) (2) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين التشكيل - أموتو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ وعبده يحيى أساسيان لـ غزل المحلة الكرتي رجل مباراة حرس الحدود وبيراميدز
أخر الأخبار
أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمصري 40 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - ماك أليستر يفتتح أهدافه الدولية في شباك تشيزني 45 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم – ميسي يعادل رقما سلبيا في ركلات الجزاء 46 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - تشيزني يتصدى لـ ركلة جزاء ميسي.. ويعادل رقما منذ 20 عاما ساعة | قطر 2022
الرابعة لزعيم الفلاحين.. جابريل أوروك رجل مباراة الاتحاد وغزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
دراجر: فوز تونس على فرنسا سيظل خالدا طوال التاريخ ساعة | قطر 2022
أنيس سليمان: استطعنا تحسين صورة منتخب تونس في كأس العالم ساعة | قطر 2022
منتصر الطالبي: منتخب تونس ودع كأس العالم مرفوع الرأس ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر