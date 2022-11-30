الثاني من الفريق البترولي في الموسم.. كابو رجل مباراة البنك الأهلي وإنبي

فاز التونسي رفيق كابو لاعب إنبي بجائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه والبنك الأهلي لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وانتصر الفريق البترولي بنتيجة 3-2 على البنك الأهلي. (طالع التفاصيل)

وافتتح كابو التسجيل في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، ثم صنع الهدف الثاني لزميله يوسف لبيب بعد 3 دقائق.

وانفرد كابو بصدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 3 أهداف حتى الآن.

وأصبح كابو ثاني لاعب من إنبي يحصد جائزة رجل المباراة بعد علي فوزي في الجولة الماضية.

فماذا قدم كابو أمام البنك الأهلي؟

دقائق: 83

أهداف: 1

تمريرات حاسمة: 1

تسديدات: 2

دقة تمرير: 58%

صناعة فرص: 2

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 5

فوز بصراعات هوائية: 1 من 8

حصول على أخطاء: 1