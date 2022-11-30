في إثارة الـ 5 أهداف و7 بطاقات ملونة.. إنبي ينتصر على البنك الأهلي بـ الدوري

في إثارة الخمس أهداف، انتصر إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري المصري في مباراة أقيمت على استاد القاهرة.

تقدم إنبي بثلاثية: رفيق كابو ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي، بينما سجل البنك الأهلي ثنائية عن طريق محمود قاعود ومحمد هلال.

فوز إنبي هو الأول في الدوري الموسم الحالي بعد تعادلين وهزيمتين، وارتفع رصيد الفريق لـ 5 نقاط في المركز التاسع.

بينما ظل البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط ومتكبدا الهزيمة الثانية له على التوالي.

وارتقى رفيق كابو لصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 3 أهداف.

ووصل التونسي للهدف رقم 3 في الدوري مع إنبي في اللقاء الخامس له، وهو أكثر مما سجله في الموسم قبل الماضي مع سموحة خلال 28 مباراة إذ سجل هدفين فقط.































































































التشكيل

أجرى خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي عدة تغييرات على تشكيل الفريق.

وغاب محمد أبو جبل حارس المرمى عن حراسة مرمى البنك الأهلي بسبب الإصابة، وعوضه محمود الزنفلي.

فيما بدأ رزاق سيسيه وإسلام جابر وكريم بامبو في التشكيل الأساسي، وجلس ناصر منسي ومحمد هلال وإسحاقو يعقوبو على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

لم نحتج سوى 3 دقائق لمشاهدة أول أهداف اللقاء، عرضية من الجهة اليمنى من علي فوزي مرت من الجميع أودعها رفيق كابو من لمسة واحدة في الشباك.

بعد دقيقتين فقط أضاف الفريق البترولي الهدف الثاني بينية من رفيق كابو إلى يوسف لبيب الذي انفرد وراوغ محمود الزنفلي وسدد في الشباك الخالية.

واحتفل لبيب بأول أهدافه في الدوري المصري على طريقة روبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي بوضع يده على عينه.

كاد كريم بامبو أن يقلص الفارق في الدقيقة 16 بعد عرضية أرضية لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 26 سجل محمد عبد العاطي الثالث لإنبي بتسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس بعد تمريرة من أحمد يوسف.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سقط الزنفلي على أرضية الملعب ولم يستطع استكمال اللقاء وخرج وعوضه أحمد صبحي وانتهى الشوط الأول بتقدم بترولي.

في بداية الشوط الثاني أشرك خالد جلال مدرب البنك الأهلي كل من إسحاقو يعقوبو وناصر منسي بدلا من رزاق سيسيه وعاصم صلاح.

ثم في الدقيقة 56 شارك محمد هلال بدلا من محمد فتحي، وزاد استحواذ البنك الأهلي بحثا عن هدف يعود به في النتيجة.

في الدقيقة 65 سدد محمد هلال كرة قوية أبعدها عبد العزيز البلعوطي لركنية بيده.

وبعد دقيقتين تصدى البلعوطي لتسديدة أسامة فيصل.

وتألق البلعوطي مرة أخرى في التصدي لتسديدتي إسلام جابر ثم محمد هلال في الدقيقتين 72 و74.

وكاد رفيق كابو أن يسجل هدفا رابعا لإنبي وثانيا له لكن أحمد صبحي تصدى لها في الدقيقة 81.

في الدقيقة 86 تحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء ثانية بعد ضرب علي فوزي وأكمل البنك اللقاء بـ 10 لاعبين.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع وبعد مطالعة تقنية الفيديو أشهر الحكم أحمد جمال بطاقة حمراء مباشرة في وجه محمود الجزار بعد التدخل بقدمه على رأس لاعب عماد ميهوب لاعب إنبي.

وارتفعت عدد البطاقات التي أشهرها الحكم في اللقاء لـ 7 بواقع 5 صفراء و2 حمراء.

وبعد دقيقة واحدة وعقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء للبنك الأهلي بسبب وجود لمسة يد.

وانبرى لها محمد هلال وسددها على يسار الحارس مقلصا الفارق وتنتهي المباراة بفوز إنبي الأول في الدوري.