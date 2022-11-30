مؤتمر مدافع ألمانيا: الهدف المتأخر أمام إسبانيا يثير حماسنا للتأهل

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

لوكاس كلوسترمان

كشف لوكاس كلوسترمان لاعب فرنسا تأثير شعور الهدف المتأخر أمام اليابان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

أنعش منتخب ألمانيا آماله في التأهل إلى الدور المقبل بعد التعادل أمام اليابان وينتظر الجولة الأخيرة والحاسمة ضد كوستاريكا.

وقال كلوسترمان في المؤتمر الصحفي: "أشعر أنني بحالة جيدة وآمل أن أتمكن من مساعدة الفريق بالعب لمزيد من وقت. ولكن الأهم من ذلك أتمنى أن نفوز بالمباراة، وهذه هي الأولوية".

وأضاف "أعتقد أن هدف التعادل المتأخر أمام إسبانيا كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا. لقد أطلق بعض الطاقة الإيجابية، نريد الفوز بمباراة الغد. أستطيع أن أشعر بالإثارة في الفريق وأنا واثق من قدرتنا على التأهل".

وتابع "مزاملة ليروى ساني في الملعب؟ مهاري ويخلق لحظات سحرية. أنا سعيد لأننا نستطيع الاستفادة منه في المنتخب".

وواصل "بصرف النظر عن كيلور نافاس، لا أعرف أي لاعب محدد من كوستاريكا. نحن نستعد جيدًا ونعرف ما هو قادم. سنواجه فريقًا قوي بدنيًا ولديه رغبه في الفوز أيضا".

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما تتصدر إسبانيا برصيد 4 نقاط ويأتي خلفه اليابان بـ 3 نقاط ثم كوستاريكا بالنقاط ذاتها.

ماذا تحتاج ألمانيا للتأهل

ألمانيا لا تمتلك الكثير من الحسابات في الجولة الأخيرة، إذ ستودع البطولة حال الهزيمة أو التعادل.

لكن حتى تتأهل، يجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بأي نتيجة، بشرط فوز إسبانيا على اليابان بأي نتيجة.

أيضًا يمكن لـ ألمانيا التأهل حال فوزها بالتزامن مع تعادل إسبانيا واليابان، لكن بشرط أن تفوز ألمانيا بفارق هدفين على الأقل.

أمّا إذا فازت اليابان على إسبانيا، فيجب أن تفوز ألمانيا على كوستاريكا بعدد هائل من الأهداف لتتجاوز فارق أهداف إسبانيا (+7 حاليًا)، وهي مهمة تبدو مستحيلة.

كأس العالم ألمانيا كوستاريكا لوكاس كلوسترمان
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