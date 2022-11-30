كورتوا يوضح لماذا لم يصافح لاعبي المغرب عقب الخسارة

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

هدف المغرب الملغي أمام بلجيكا بداعي التسلل

رد تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا على الانتقادات التي طالته بسبب عدم تهنئة اللاعبين المغاربة بعد المباراة التي جمعت الفريقين في كأس العالم 2022.

وحقق المغرب الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال كورتوا في مؤتمر صحفي: "رأيت انتقادات لي لأنني لم أصافح اللاعبين المغاربة بعد المباراة".

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وأضاف "كنت غاضبا من نفسي بعد صافرة النهاية. لا أحب أن أخسر".

وأتم حارس ريال مدريد "أنا متأكد من أن كل لاعب لديه هذه العقلية".

كما نفى كورتوا التقارير التي أشارت إلى حدوث اشتباكات لفظية بين بعض لاعبي منتخب بلجيكا عقب الخسارة من المغرب.

وسجل عبد الحميد صبيري الهدف الأول للمغرب من ركلة حرة جانبية مرت من الدفاع وخادعت كورتوا وسكنت الشباك.

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وسيلعب منتخب بلجيكا الجولة الأخيرة ضد كرواتيا يوم الخميس على ملعب أحمد بن علي.

في الوقت نفسه، يواجه منتخب المغرب خصمه الكندي في ختام مرحلة المجموعات.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة عن المغرب وكرواتيا صاحبا الصدارة.

وتحتاج بلجيكا للفوز على كرواتيا بأي نتيجة من أجل التأهل لدور الـ 16.

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