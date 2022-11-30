يُلمح للرحيل؟ رسالة مؤثرة من كيروش عقب توديع إيران لـ كأس العالم

كتب كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب إيران رسالة مؤثرة عقب توديع كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

وأشارت بعض التقارير الصحيفة بأن كيروش أعلن بتلك الرسالة رحيله عن تدريب منتخب إيران.

وخسر منتخب إيران فرصة التأهل لثمن نهائي المونديال لأول مرة في تاريخه بالخسارة من أمريكا. (طالع التفاصيل)

وقال كيروش عبر حسابه على "إنستجرام":

"الأصدقاء الأعزاء

في كرة القدم لا يوجد هذا الشيء من المكاسب الأخلاقية، ولكن أيضا لا يوجد شيء غير أخلاقي عندما لا تحقق أحلامك، بقدر ما بذلتم من قصارى جهدكم برغبة كاملة وعقلية شجاعة للفوز .

أنا فخور بكم ومرة أخرى كنتم متألقين داخل وخارج الملعب.

كان شرفا كبيرا أن أكون جزءا من عائلة كرة القدم هذه. أعتقد أنك تستحق الاحترام الكامل لتقديم المصداقية لمشجعي بلدك وكرة القدم.

أتمنى لكم كل السعادة والسلام والنجاح والصحة.

شكرا لكم."

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مدرب منتخب مصر السابق عاد لتولي تدريب إيران في سبتمبر الماضي، قائدا "تيم ملي" في المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

وسبق لكيروش (69 عامًا) قيادة إيران بين 2011 و2019 في فترته الذهبية مع المنتخبات، قبل أن يدرّب كولومبيا ومصر في السنوات التالية.

وفي الولاية الثانية خاض 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 3، سجل 7 أهداف واستقبل 8.