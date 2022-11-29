احتاج منتخب أمريكا لـ "كابتن أمريكا" من أجل أن يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022، على حساب إيران، وهو ما تحقق بالفوز 1-0 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

سجل هدف اللقاء الوحيد: كريستيان بوليسيتش.

ويُعرف بوليسيتش بـ لقب "كابتن أمريكا" وبالفعل كان على قدر لقبه، فسجل هدفا ولم يستطع إكمال اللقاء بسبب الإصابة لكن تأثيره كان قويا بحسم بطاقة التأهل للمونديال.

قبل اللقاء كان منتخب أمريكا بحاجة للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل، وهو ما حققه بوليسيتش.

منتخب أمريكا صاحب إنجلترا في دور الـ 16 بعدما حصد 5 نقاط من تعادلين ضد ويلز وإنجلترا ثم الفوز على إيران.

بينما منتخب إيران اكتفى بالفوز الوحيد ضد ويلز ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

















































































صدقت يا كيروش

كارلوس كيروش مدرب إيران قال في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء أن أمريكا أصبحت أفضل "نلعب أمام أكثر الفرق اتساقا التي قدمت عروضا قوية في مرحلة المجموعات حتى الآن، يمكنني أن أقول إن لعبتهم قفزت من كونها "سوكر" إلى "فوتبول".

وبالفعل أصبحت أفضل، فحقق منتخب أمريكا لأول مرة الفوز على إيران.

في 1998 بكأس العالم ومباراة "أم المباريات" انتصرت إيران لأول مرة في المونديال، وبعد عامين وفي لقاء ودي حسم التعادل 1-1 نتيجة المباراة الثانية.

التشكيل

عاد علي رضا بيرانواند لحراسة مرمى إيران مرة أخرى بعدما تعرض لإصابة قوية في مواجهة إنجلترا بالجولة الأولى بعد تدخل مع زميله في بداية اللقاء.

ثم رفض فيفا مشاركته ضد ويلز بسبب إصابته بارتجاج في المخ، لكنه عاد في الوقت المناسب.

📋بعد إصابته القوية في المباراة الأولى أمام إنجلترا.. علي رضا يعود لحراسة مرمى إيران في مواجهة أمريكا 🇮🇷🇺🇸 #في_المونديال pic.twitter.com/ay1qcZTxqQ — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2022

بينما أجرى جريج بيرهالتر تغييرين في تشكيل منتخب أمريكا لمواجهة إيران.

وبدأ كاميرون كارتر فيكرز وجوش سارجينت في تشكيل أمريكا بدلا من ووكر زيمرمان وهاجي رايت، اللذان شاركا أمام إنجلترا في المباراة السابقة.

📋وياه وسارجينت يقودان هجوم أمريكا في المواجهة المصيرية أمام إيران 🇺🇸 #في_المونديال pic.twitter.com/BEiWaYvL5S — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2022

وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء عن طريق "كابتن أمريكا"، تايلر آدامز أرسل عرضية في الدقيقة 11 ورأسية بوليسيتش جاءت سهلة في يد الحارس الإيراني.

ظهر منتخب إيران متمسكا بالبقاء في مناطقه الدفاعية ومعتمدا على المرتدات.

في الدقيقة 17 جاءت المحاولة الأولى بكرة طولية لسردار أزمون لكن مات تيرنر حارس أمريكا كان في الموعد.

وبعد 4 دقائق مرتدة سريعة من مهدي طارمي الذي توغل داخل المنطقة ومرر إلى أزمون لكن الدفاع كان في الموعد وشتت في الوقت لمناسب.

عاد منتخب أمريكا للسيطرة على مجريات الشوط الأول في الدقيقة 33 بتسديدة من تيموتي وايا مرت أعلى العارضة دون خطورة على مرمى إيران.

وفي الدقيقة 34 أمسك مات تيرنر بالكرة قبل أن يصل أمير حسين زاده للكرة.

واستطاعت الكرة أن تهز الشباك في اللقاء بتمريرة طولية داخل منطقة الجزاء مهدها سيرجينو ديست برأسية إلى بوليسيتش الذي سدد على الطائر في الشباك في الدقيقة 40 معلنا تقدم أمريكا.

بعد أن هز شباك إيران ⚽🇺🇸🥅 ▪أصبح كريستيان بوليسيتش أول لاعب أمريكي يساهم في تسجيل هدفين لـ منتخب بلاده في كأس العالم منذ عام 2010 🇺🇸⭐ pic.twitter.com/Mo036xUlJu — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2022

لكن صاحب القميص رقم 10 لم يحتفل فظل على أرض الملعب متأثرا بالإصابة بعد اصطدامه بحارس إيران لحظة التسديد.

توقف اللقاء لعدة دقائق ومن ثم استكمل لكن لاعب آخر تعرض للإصابة وتلك المرة من إيران.

ميلاد محمدي أصيب ولم يستطع استكمال اللقاء وعوضه علي كريمي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول أضاف تيم وايا الهدف الثاني لكن ماتيو لاهوز الحكم الإسباني ألغاه بداعي التسلل.

📊منتخب إيران لم يسدد أي تسديدة على مرمى المنتخب الأمريكي خلال شوط المباراة الأول 🇺🇸🥅❌#في_المونديال pic.twitter.com/OmIjVMe7hG — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2022

مع بداية الشوط الثاني خرج سردار أزمون وعوضه سامان قدوس في تشكيل إيران.

وأيضا لم يستكمل صاحب الهدف اللقاء وعوضه بريندن آرونسون.

في الدقيقة 48 سدد جوش سارجنت كرة قوية عن طريق من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بثبات.

رد قدوس برأسية مرت أعلى عارضة أمريكا دون خطورة في الدقيقة 52.

بدأ لاعبو إيران الخروج من مناطقهم الدفاعية بحثا عن هدف التعادل والذي يساوي التأهل على حساب أبناء العم سام.

في المقابل حاول لاعبو أمريكا استغلال التقدم الإيراني لكن دون خطورة على علي رضا بيرانواند.

في الدقيقة 65 جاء موعد أخطر فرصة إيرانية، عرضية من داخل منطقة الجزاء وتسديدة من سامان قدوس مرت بجوار القائم الأيسر لمات تيرنر.

مع التغييرات انحسر اللعب في منتصف الملعب قليلا مع محاولات غير مكتملة لكلا الفريقين.

وفي الدقيقة 84 احتج لاعبو إيران على الحكم مطالبين باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على مدافع إيران، إلا أن ماتيو لاهوز رفض بل وأشهر بطاقة صفراء في وجه حسين كناني اللاعب البديل لإيران بسبب شدة اعتراضه على قرار الإسباني.

لاهوز احتسب 9 دقائق وقتا بدلا من الضائع.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع كادت رأسية مرت بجوار القائم أن تسجل التعادل لإيران.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع كاد مهدي طارمي أن يسجل تعادلا قاتلا لكن لمس الكرة التي مرت من تحت أقدام الحارس لكن المدافع شتت في الوقت المناسب.

طارمي ولاعبو إيران طالبوا بركلة جزاء لكن لاهوز رفض احتساب ركلة الجزاء ومن ثم أنهى اللقاء معلنا إبطال كابتن أمريكا لحلم إيران.