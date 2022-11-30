تقارير: جزائري ومغربي على رادار ليفربول

أفادت تقارير إيطالية أن ليفربول يراقب ثنائي عربي يتألق في الدوري الإيطالي.

أول التقارير كان من جريدة كوريري ديلو سبورت الذي أوضح أن ليفربول يستهدف ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد التقرير بأن معاناة ليفربول من نقص الخيارات في خط الوسط بسبب الإصابات المتكررة دفع إدارة النادي للتفكير في ضم أمرابط.

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول بدأ في متابعة أمرابط منذ فترة في مباريات الدوري الإيطالي، ومستمر في متابعته خلال مبارياته بكأس العالم مع منتخب المغرب.

عقد أمرابط - 25 عاما - مع فيورنتينا ينتهي في صيف 2024.

فيما أفاد تقرير موقع توتو ميركاتو أن ليفربول يراقب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وأوضح التقرير أن إعجاب كلوب باللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما يعد خطوة أولى في إمكانية انتقاله للحمر.

وينتهي عقد بن ناصر مع ميلان في صيف 2024.

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