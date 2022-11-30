تقارير: جزائري ومغربي على رادار ليفربول

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف صلاح أمام توتنام

أفادت تقارير إيطالية أن ليفربول يراقب ثنائي عربي يتألق في الدوري الإيطالي.

أول التقارير كان من جريدة كوريري ديلو سبورت الذي أوضح أن ليفربول يستهدف ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد التقرير بأن معاناة ليفربول من نقص الخيارات في خط الوسط بسبب الإصابات المتكررة دفع إدارة النادي للتفكير في ضم أمرابط.

أخبار متعلقة:
ماركا: رونالدو يقترب من النصر بوليسيتش جاهز لمواجهة هولندا في دور الـ16 كلويفرت يرشح 4 منتخبات للتتويج بـ كأس العالم لقد وجده.. تيتي يلتقي بالمشجع الفلسطيني الذي حمل حفيده

وأوضح التقرير أن يورجن كلوب مدرب ليفربول بدأ في متابعة أمرابط منذ فترة في مباريات الدوري الإيطالي، ومستمر في متابعته خلال مبارياته بكأس العالم مع منتخب المغرب.

عقد أمرابط - 25 عاما - مع فيورنتينا ينتهي في صيف 2024.

فيما أفاد تقرير موقع توتو ميركاتو أن ليفربول يراقب الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وأوضح التقرير أن إعجاب كلوب باللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما يعد خطوة أولى في إمكانية انتقاله للحمر.

وينتهي عقد بن ناصر مع ميلان في صيف 2024.

سفيان أمرابط إسماعيل بن ناصر الجزائر المغرب ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
كولو توريه يتولى تدريب ويجان تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يصطدم بتشيلسي .. ومواجهات قوية بين أندية الدوري الممتاز بورنموث يعلن اسم مدربه الجديد ديلي ميل: منافسة سعودية قطرية على شراء ليفربول وزير الرياضة السعودي: سندعم عروض القطاع الخاص لشراء مانشستر وليفربول تقرير: كولو توريه يتولى تدريب ويجان تقارير: شركة "أبل" مهتمة بشراء مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم 23 دقيقة | قطر 2022
ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 23 دقيقة | قطر 2022
هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم 32 دقيقة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة 34 دقيقة | قطر 2022
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة 34 دقيقة | قطر 2022
الأرجنتين وبولندا ينتصران 34 دقيقة | قطر 2022
الكبسة المكسيكية 39 دقيقة | قطر 2022
الدوسري يعادل الخزري وجابر في كأس العالم بهدفه في المكسيك 40 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر