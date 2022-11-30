تشكيل فرنسا - تسعة تغييرات من ديشامب أمام تونس

أجرى ديدييه ديشامب تسعة تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة تونس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وضمن منتخب فرنسا صعوده للدور ثمن النهائي بانتصارين على أستراليا والدنمارك.

ولا بديل لمنتخب تونس عن الفوز إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل. (سيناريوهات التأهل من المجموعة الرابعة

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى:

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - إبراهيما كوناتي - رفائيل فاران - أكسيل ديساسي

خط الوسط: ويسلي فوفانا - أوريلين تشواميني - ماتيو جندوزي

خط الهجوم: كينجسلي كومان - كولو مواني - جوردان فيريتو