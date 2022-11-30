تشكيل تونس - معلول أساسي ضمن ستة تغييرات أمام فرنسا

تواجد علي معلول في التشكيل الأساسي لتونس أمام فرنسا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وأجرى جلال القادري ستة تغييرات في تشكيل نسور قرطاج قبل المواجهة الأخيرة أمام فرنسا.

ويتواجد سيف الدين الجزيري على مقاعد البدلاء.

ولا بديل لمنتخب تونس عن الفوز إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل. (سيناريوهات التأهل من المجموعة الرابعة

وجاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي - نادر الغندري - ياسين مرياح.

الوسط: وجدي كشريدة - إلياس السخيري - عيسى العيدوني – علي معلول.

الهجوم: أنيس بن سليمان - وهبي الخزري - محمد علي بن رمضان

يذكر أن منتخب تونس تعادل في المباراة الأولى أمام الدنمارك دون أهداف قبل أن يخسر اللقاء الثاني أمام أستراليا بهدف دون رد.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ 5 السابقة.