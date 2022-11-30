وزارة السياحة السعودية توضح حقيقة التقدم بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2030

أوضحت وزارة السياحة السعودية حقيقة تقدم المملكة بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2030.

وسبق أن ذكرت جريدة "ذا تايمز" أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

موقع بلومبرج الشرق نقل تصريحات لوزير السياحة السعودي عن دراسة تقديم عرض مشترك مع مصر لاستضافة كأس العالم.

وقالت وزارة السياحة عبر الحساب الرسمي في تويتر: "لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا".

وأضافت "المملكة تهتم دائما في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف"..

لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا. ⁰ كما أن المملكة تهتم دائماً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف #رؤية_المملكة_2030 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) November 29, 2022

ويقام كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية خلال الفترة من 20 نومفبر إلى 18 ديسمبر على الأراضي القطرية

يذكر أن نسخة 2026 سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.