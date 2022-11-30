وزارة السياحة السعودية توضح حقيقة التقدم بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2030

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

مصر - السعودية

أوضحت وزارة السياحة السعودية حقيقة تقدم المملكة بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2030.

وسبق أن ذكرت جريدة "ذا تايمز" أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030 في سبتمبر الماضي. (طالع التفاصيل)

موقع بلومبرج الشرق نقل تصريحات لوزير السياحة السعودي عن دراسة تقديم عرض مشترك مع مصر لاستضافة كأس العالم.

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وقالت وزارة السياحة عبر الحساب الرسمي في تويتر: "لم تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم عرض رسمي لاستضافة كأس العالم فيفا".

وأضافت "المملكة تهتم دائما في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف"..

ويقام كأس العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية خلال الفترة من 20 نومفبر إلى 18 ديسمبر على الأراضي القطرية

يذكر أن نسخة 2026 سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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