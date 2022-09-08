ذا تايمز: ملف مصري سعودي يوناني لتنظيم كأس العالم 2030
الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 17:24
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة ذا تايمز أن دول مصر والسعودية واليونان تستعد للإعلان عن ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.
وأوضحت تايمز أن الإعلان عن الملف أصبح وشيكا.
ويأتي ذلك بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة قبول الملف ستلعب النسخة 24 من المونديال خلال الشتاء وليس الصيف، وذلك لتجنب درجات الحرارة العالية في يونيو ويوليو.
وذلك أسوة بنسخة 2022 التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية ستكون الشريك الرئيسي الذي يُسهم في تكاليف البنية التحتية للبلدين الآخرين.
منذ عام 2017، شرعت السعودية في برنامج ضخم لجلب الأحداث الرياضية إلى منطقة الخليج.
يذكر أن نسخة 2026 سيتم تنظيمها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
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