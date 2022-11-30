مؤتمر كاستاني: لا يوجد أزمات في معسكر بلجيكا.. ومقتنع بالفوز ضد كرواتيا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 15:23

كتب : FilGoal

تيموثي كاستاني مع يوسف النصيري - المغرب أمام بلجيكا

شدد تيموثي كاستاني لاعب منتخب بلجيكا على عدم وجود أي أزمات داخل معسكر الفريق كما أشيع في الفترة الماضية.

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى وجود شجار قد نشب بين لاعبي منتخب بلجيكا.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة كرواتيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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وقال كاستاني خلال المؤتمر الصحفي: "لم يكن اجتماعنا خاص بأزمة كما سمعتم ولم يكن هناك أي إهانات ولكن كان اجتماع استخدمناه للتحسن ولأن نكون أفضل".

واستمر "نحاول إظهار المزيد من التضامن مع بعضنا البعض وأن نركز بشكل أكبر ونعلم أن هناك الكثير من الضغط ولكن نحاول أن نستعيد القيم اتي كانت لدينا من قبل والاستمتاع بأنفسنا وهذا يحدث عندما نلعب بشكل أفضل وضد كرواتيا يجب أن نلعب بشكل أقوى وأن نظهر سيطرتنا".

وتابع "أنا مقتنع أننا سنفوز وأعرف جودة فريقنا وما نقدر عليه ولسنا بحاجة لإثبات أي شيء لأي شخص وسنفوز بالمباراة من أجلنا ومن أجل بلدنا".

وواصل "لقد توحدنا ولكن ليس بالشكل الكافي ويجب أن تكون متحدا إذا أردت الذهاب بعيدا في كأس العالم وأنت بحاجة للقتال من أجل زملائك والاجتماع كان مفيدا في هذا الصدد ولا اعتقد أن ثقتنا منخفضة ولسنا في حالة أزمة كما قالت الصحافة والمباراة ستكون كبيرة لأننا إذا حققنا الفوز سنتأهل".

وأكمل "تركنا النقد يؤثر علينا وربما سمعنا أشخاصا يقولون إننا جيل ذهبي وشككنا في أنفسنا وفقدنا بعض الثقة ولكننا نعرف أننا نؤمن بأنفسنا".

وأضاف "من الصعب القول إن هناك مرشح أوف حظا للفوز نعرف كرواتيا بشكل جيد جدا لقد كانوا طرف المباراة النهائية السابقة ونعرف أيضا أننا فزنا عليهم من قبل، لدينا الجودة للفوز والأمر سيعتمد على مدى رغبة كل فريق في تحقيق الفوز".

وأتم "الحصول على المركز الثالث في 2018 يضع علينا ضغطا كبيرا لأننا نفكر فيما قد يحدث إن فزنا وما سيحدث إن خسرنا".

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة عن كل من كرواتيا والمغرب صاحبي الصدارة.

ويحتاج بلجيكا لتحقيق الفوز على كرواتيا من أجل التأهل لدور الـ 16.

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