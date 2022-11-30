مؤتمر الركراكي: التعادل لن يرضينا.. وموقف بونو من المشاركة ضد كندا

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

وليد الركراكي مدرب المغرب

شدد وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على جاهزية ياسين بونو حارس مرمى الفريق لمواجهة كندا.

بونو كان قد استبدل في اللحظات الأخيرة قبل مواجهة بلجيكا بسبب شعوره ببعض التعب أثناء إلقاء النشيد الوطني المغربي.

وكان منتخب المغرب قد حقق الفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

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ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كندا غدا الخميس على ملعب الثمامة في الجولة الثالة.

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وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم سبب وجودنا هنا وحتى يطلبق الحكم صافرة نهاية مباراة الغد بنتيجة إيجابية لنا فنحن لم نتأهل لدخول التاريخ بعد، بعض اللاعبين يعانون من إصابات متفاوتة وبعضهم لعب المباراة الماضية مصابا لكن الجميع هنا جاهز بدنيا للدفاع عن قميص منتخب المغرب والأهم أن الجميع يرغب في القتال داخل الملعب".

وتابع "المباراة ستكون صعبة للغاية وعلينا أن نكون في كامل جاهزيتنا للبحث عن الفوز واللاعبين في تركيز كبير من أجل التأهل للدور الثاني وتحقيق الفوز ولن نفرط في ذلك لإسعاد الجماهير المغربية".

وأضاف "التعادل لن يرضينا نحن هنا لكي نحقق الفوز دون أن ننتظر نتيجة المباراة الأخرى وسنحسم الأمور لإسعاد المغاربة وسنعمل على إعطاء كل ما لدينا".

وشدد "ياسين بونو في حالة جيدة وجاهز للمشاركة ضد كندا كان يعاني من بعض المشاكل ولم يتمكن من اللعب ودخل لاعب آخر بدلا منه وقدم أداء رائع وهذا يوضح الروح الروح السائدة داخل صفوفنا".

وأتم "سنحدد أسماء اللاعبين المتاحين والذين سيشاركون في ضد كندا صباح يوم الغد كما فعلنا في المباراة السابقة".

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