بوليسيتش جاهز لمواجهة هولندا في دور الـ16

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 - 12:09

كتب : FilGoal

إصابة كريستيان بوليسيتش أثناء تسجيله الهدف

أعلن كريستيان بوليسيتش نجم منتخب أمريكا جاهزيته للمشاركة أمام هولندا في مباراة دور الـ16 من كأس العالم 2022.

وأصيب بوليسيتش خلال تسجيل هدف لقاء أمريكا وإيران الوحيد الذي خطف به بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022 بالفوز 1-0. (طالع التفاصيل)

ونشر بوليسيتش صورته وهو يحتفل بالفوز الثمين عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا: "فخور بكم يا شباب".

أخبار متعلقة:
رودري: أتأقلم في قلب الدفاع كل يوم.. وفي إسبانيا أشياء ليست في المنتخبات الأخرى كلويفرت يرشح 4 منتخبات للتتويج بـ كأس العالم بوسكيتس: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل.. ويعجبني الدوري الأمريكي في عمر الـ22 عاما.. وفاة لاعب كولومبي أثناء التدريب

وأضاف "سأكون جاهزا لمواجهة يوم السبت.. لا تقلقوا".

وحصد بوليسيتش جائزة رجل مباراة إيران وأمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

وتعرض "كابتن أمريكا" للإصابة أثناء تسجيل الهدف وخرج بين شوطي اللقاء.

وبذلك يحصد صاحب الأصول الكرواتية، جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بها في لقاء إنجلترا السابق.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم بوليسيتش الذي ينحدر من أصول كرواتية، ويلقب بـ "ليبرون جيمس" كرة القدم.

"كابتن أمريكا" كما أطلقت عليه جماهير فريقه السابق بوروسيا دورتموند، يعد أغلى لاعب أمريكي شمالي في التاريخي بعد أن انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، كما أنه أصغر لاعب يسجل هاتريك لـ تشيلسي على الإطلاق.

بوليسيتش هو أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول أمريكي يلعب النهائي ويتوج باللقب.

ينحدر بوليسيتش من أصول كرواتية، وقد استخرج جواز سفر كرواتي من أجل الانتقال إلى الدوري الألماني دون أن يشغل مكان لاعب غير أوروبي.

يعشق بوليسيتش لعب الشطرنج، كما أنه يُلقَب بـ "ليبرون جيمس كرة القدم".

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

ماذا قدم دي بوليسيتش أمام إيران؟

دقائق اللعب: 45

الأهداف المتوقعة: 0.45

لمسات الكرة: 28

التمريرات الصحيحة: 11 من 14

دقة التمرير: 79%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

التسديدات: 2

المراوغات الناجحة: 1 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2

أمريكا هولندا كريستيان بوليستيش كأس العالم 2022
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم – "قليل الظهور" رجل مباراة السعودية والمكسيك 5 دقيقة | قطر 2022
ميسي: الفريق ظهر بشكل أقوى بعد خطأ مني.. ومواجهة أستراليا صعبة جدا 20 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول – ماك أليستر "الأيرلندي".. حقق ميسي طلبه فأنقذه بالتأهل 25 دقيقة | قطر 2022
الشهري: منتخب السعودية قدم مستوى مشرف في كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
ست مقاعد متبقية لحسم مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 54 دقيقة | قطر 2022
هيرفي رينار: خروج السعودية من كأس العالم؟ إنها كرة القدم ساعة | قطر 2022
موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في ثمن نهائي كأس العالم.. والقنوات الناقلة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 2 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 3 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة 4 انتهت كأس العالم - السعودية (1)-(2) المكسيك.. وداعا للثنائي الأخضر