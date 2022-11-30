كلويفرت يرشح 4 منتخبات للتتويج بـ كأس العالم

رشح باتريك كلويفرت نجم منتخب هولندا السابق 4 منتخبات للتتويج بكأس العالم 2022.

وقال كلويفرت في تصريحات لشبكة beIN sports: "هناك عدة منتخبات قدمت مستويات جيدة خلال البطولة الحالية".

وأضاف "لكني أرشح فرنسا أو إسبانيا أو البرازيل أو الأرجنتين للفوز باللقب".

واستبعد كلويفرت منتخب بلاده من الأسماء المرشحة للتتويج بالمونديال رغم احتلال صدارة المجموعة الأولى.

وحسمت 7 منتخبات تأهلها بشكل رسمي إلى ثمن نهائي كأس العالم وتحددت مباراتين بالفعل من ذلك الدور.

ويبقى التنافس على 9 مقاعد من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

وتأهل منتخبا هولندا والسنغال من المجموعة الأولى، بينما حسم منتخبا إنجلترا وأمريكا التأهل من المجموعة الثانية.

ولم يحسم أي منتخب تأهله من المجموعات الثالثة والخامسة والسادسة.

بينما ضمنت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال تأهلهم إلى ثمن النهائي قبل الجولة الختامية ولكن دون تحديد المركز.

وتضم المجموعة الثالثة كل من الأرجنتين والمكسيك والسعودية وبولندا، بينما المجموعة الخامسة تضم كل من إسبانيا واليابان وألمانيا وكوستاريكا.

وأخيرا تضم المجموعة السادسة كل من المغرب وبلجيكا وكرواتيا وكندا، ولم يحسم أي منتخب من المجموعات الثلاثة الفرق المتأهلة.

وبذلك باتت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

- هولندا

- إنجلترا

- السنغال

- أمريكا

- فرنسا

- البرازيل

- البرتغال

ومن المباريات المتبقية في الجولة الثالثة والختامية تأكد خروج منتخب كندا وعدم التأهل إلى ثمن النهائي.

بينما تتنافس باقي المنتخبات على المقاعد التسعة المتبقية.

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