كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا

حصد كريستيان بوليسيتش جائزة رجل مباراة إيران وأمريكا ضمن منافسات المجموعة الثانية لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم قطر 2022.

وخطف منتخب أمريكا بطاقة التأهل على حساب إيران لثمن نهائي كأس العالم 2022 بالفوز 1-0. (طالع التفاصيل)

وسجل بوليسيتش هدف الفوز باللقاء والذي حسم تأهل أمريكا لثمن نهائي كأس العالم على حساب إيران.

وتعرض "كابتن أمريكا" للإصابة أثناء تسجيل الهدف وخرج بين شوطي اللقاء.

وبذلك يحصد صاحب الأصول الكرواتية، جائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بها في لقاء إنجلترا السابق.

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ومن بينهم بوليسيتش الذي ينحدر من أصول كرواتية، ويلقب بـ "ليبرون جيمس" كرة القدم.

"كابتن أمريكا" كما أطلقت عليه جماهير فريقه السابق بوروسيا دورتموند، يعد أغلى لاعب أمريكي شمالي في التاريخي بعد أن انضم إلى تشيلسي مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، كما أنه أصغر لاعب يسجل هاتريك لـ تشيلسي على الإطلاق.

بوليسيتش هو أول أمريكي يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأول أمريكي يلعب النهائي ويتوج باللقب.

ينحدر بوليسيتش من أصول كرواتية، وقد استخرج جواز سفر كرواتي من أجل الانتقال إلى الدوري الألماني دون أن يشغل مكان لاعب غير أوروبي.

يعشق بوليسيتش لعب الشطرنج، كما أنه يُلقَب بـ "ليبرون جيمس كرة القدم".

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ماذا قدم دي بوليسيتش أمام إيران؟

دقائق اللعب: 45

الأهداف المتوقعة: 0.45

لمسات الكرة: 28

التمريرات الصحيحة: 11 من 14

دقة التمرير: 79%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

التسديدات: 2

المراوغات الناجحة: 1 من 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 2