كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن

سخر جريج برهالتر المدير الفني لـ منتخب أمريكا من عدد الدقائق المحتسبة كوقت بدلا من الضائع في مواجهة إيران.

وخطف منتخب أمريكا بطاقة التأهل على حساب إيران لثمن نهائي كأس العالم 2022 بالفوز 1-0. (طالع التفاصيل)

وقال بيرتهالر عقب نهاية اللقاء: "في الشوط الأول أظهرنا ما يمكننا تقديمه من وجهة نظر كروية، وفي الشوط الثاني أظهرنا ما يمكننا تقديمه من العزيمة".

وعن كريستيان بوليسيتش الذي خرج بين شوطي اللقاء قال: "نُقل إلى المستشفى كإجراء احترازي، وكان يشعر ببعض الدوار. كانت الإصابة في بطنه، وليست جرحة، فقط ضربة في بطنه".

وأضاف مازحا تعليقا على الوقت بدلا من الضائع "اعتقد أن لدي شعر أقل في رأسي الآن".

وأتم "في الوقت بدلا من الضائع كنت احتسب كل ثانية، الأمر كان مضغوطا، والآن سنركز على لقاء هولندا".

واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني وكاد منتخب إيران خلالها أن يحُرز التعادل في مرتين.

حالة من الاندهاش انتابت متابعي مونديال قطر بسبب احتساب وقت بدل ضائع كبير.🙄 57 دقيقة وقت بدل ضائع إجمالا في أول 4 مباريات فقط. كولينا رئيس لجنة حكام فيفا يوضح الأمر، وكيف يتم ذلك؟ ولكن، هل أصبحنا نلعب 90 دقيقة كاملة بعد النظام الجديد لاحتساب الوقت الضائع؟ pic.twitter.com/5Ru0FasKak — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

سجل هدف اللقاء الوحيد: كريستيان بوليسيتش.

ويُعرف بوليسيتش بـ لقب "كابتن أمريكا" وبالفعل كان على قدر لقبه، فسجل هدفا ولم يستطع إكمال اللقاء بسبب الإصابة لكن تأثيره كان قويا بحسم بطاقة التأهل للمونديال.

قبل اللقاء كان منتخب أمريكا بحاجة للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل، وهو ما حققه بوليسيتش.

منتخب أمريكا صاحب إنجلترا في دور الـ 16 بعدما حصد 5 نقاط من تعادلين ضد ويلز وإنجلترا ثم الفوز على إيران.

بينما منتخب إيران اكتفى بالفوز الوحيد ضد ويلز ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط