كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل

وصف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب إيران توديع نهائيات كأس العالم بـ "انتهاء الحلم".

وخطف منتخب أمريكا بطاقة التأهل على حساب إيران لثمن نهائي كأس العالم 2022 بالفوز 1-0. (طالع التفاصيل)

وقال كيروش عقب المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك": "الحلم انتهى بهذه النتيجة".

وأضاف "استحقوا تسجيل هدف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني العكس".

وواصل "بدأنا إيقاف تحركات لاعبي أمريكا وخطوة تلو الأخرى تراجعوا للخلف، حاولنا خلق فرصا كافية، كانت أخطر مما صنعها أمريكا في الشوط الأول".

وأتم "للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل".

















































































سجل هدف اللقاء الوحيد: كريستيان بوليسيتش.

ويُعرف بوليسيتش بـ لقب "كابتن أمريكا" وبالفعل كان على قدر لقبه، فسجل هدفا ولم يستطع إكمال اللقاء بسبب الإصابة لكن تأثيره كان قويا بحسم بطاقة التأهل للمونديال.

قبل اللقاء كان منتخب أمريكا بحاجة للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل، وهو ما حققه بوليسيتش.

منتخب أمريكا صاحب إنجلترا في دور الـ 16 بعدما حصد 5 نقاط من تعادلين ضد ويلز وإنجلترا ثم الفوز على إيران.

بينما منتخب إيران اكتفى بالفوز الوحيد ضد ويلز ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط