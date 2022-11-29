موعد مباراة هولندا ضد أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

احتفال منتخب هولندا بالتأهل

تصدر منتخب هولندا المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم 2022.

ويواجه الفريق البرتقالي، منتخب أمريكا ثاني المجموعة الثانية في ثمن نهائي المونديال.

وجمع منتخب هولندا 7 نقاط في الصدارة منفردا، بينما أمريكا حلت ثانية برصيد 5 نقاط.

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موعد المباراة

تقام المباراة يوم السبت 3 ديسمبر المقبل.

ويستضيف استاد خليفة الدولي في مدينة الريان المباراة.

وتنطلق المواجهة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

طريق الفريقين

تصدر منتخب هولندا المجموعة الأولى دون خسارة والتي كانت تضم بجواره كل من قطر والسنغال والإكوادور.

وفاز منتخب هولندا في المباراة الافتتاحية على السنغال بهدفين دون مقابل.

وفي الجولة الثانية تعادل منتخب هولندا أمام الإكوادور بهدف لكل منهما.

واختتم منتخب هولندا مباريات المجموعة بالفوز على قطر بهدفين دون مقابل.

أما منتخب أمريكا فحصد المركز الثاني في المجموعة الثانية والتي كانت تضم إنجلترا وويلز وإيران.

وتعادل منتخب أمريكا في المباراة الافتتاحية أمام ويلز بهدف لكل منهما.

قبل أن يتعادل منتخب أمريكا مجددا مع إنجلترا ولكن دون أهداف.

وخطف منتخب أمريكا بطاقة التأهل بفوز على إيران بهدف دون مقابل في ختام المجموعة.

كأس العالم هولندا أمريكا
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