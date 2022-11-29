عادوا أسودا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 22:55

كتب : عمرو عبد المنعم

راشفورد مهاجم منتخب إنجلترا ضد ويلز

استعاد منتخب إنجلترا انتصاراته في كأس العالم وعروضه القوية وحقق الفوز على ويلز بثلاثية دون رد ضمن الجولة الثالثة لمجموعات المونديال.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

ويلز
إنجلترا

وفاز منتخب إنجلترا بعدما تعادل سلبيا في المباراة السابقة أمام الولايات المتحدة في المواجهة التي قدم فيها الأسود الثلاثة مستوى متواضع وأداء غير جيد.

ليتصدر المجموعة الثانية في كأس العالم برصيد 7 نقاط ويصعد لمواجهة السنغال صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ويودع منتخب ويلز المونديال بنقطة واحدة فقط حصدها من التعادل مع أمريكا.

وصف المباراة

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل به بعض التغييرات أجراها جاريث ساوثجيت المدير الفني للفريق.

وظهر منتخب إنجلترا بشكل أفضل من بداية المباراة وأهدر راشفورد فرصة التسجيل مبكرا في الدقيقة 13 بعدما وضعه هاري كين في مواجهة المرمى بتمريرة رائعة.

لكن مهاجم مانشستر يونايتد سدد الكرة في جسد الحارس داني وارد.

وتلقى منتخب ويلز ضربة قوية بعدما تعرض مدافعه نيكو ويليامز للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 35 وشارك بدلا منه كونور روبيرتس.

واستمر ضغط منتخب إنجلترا حتى نهاية الشوط الأول ولكن دون نتيجة لينتهي بالتعادل السلبي.

انتفاضة إنجليزية

في بداية الشوط الثاني انتفض منتخب إنجلترا ونجح في تسجيل هدفين خلال 130 ثانية فقط.

وحصل منتخب إنجلترا على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء تقدم ماركوس راشفورد لتسديدها.

وبالفعل سددها ببراعة ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 51 مسجلا هدف تقدم إنجلترا.

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واستمر المنتخب الإنجليزي في الضغط وقطع راشفورد الكرة ووصلت إلى هاري كين الذي أرسل عرضية أرضية قوية قابلها فيل فودين بتسديدة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للأسود في الدقيقة 52.

لينهي منتخب إنجلترا المباراة ويسيطر على اللعب بشكل كامل.

وبعدما اطمئن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا إلى النتيجة دفع بالثلاثي ترينت ألكساندر أرنولد وكالوم ويلسون وكالفين فيليبس بدلا من كايل ووكر وهاري كين وديكلان رايس.

وأكمل راشفورد ثلاثية منتخب إنجلترا في الدقيقة 68 بعد كرة طويلة من فيليبس وانطلاقة من مهاجم مانشستر من ناحية اليمين.

وراوغ راشفورد الدفاع وسدد بقوة بالقدم اليسرى كرة لم يستطع داني وارد التصدي لها لتسكن الشباك.

ثم شارك جود بيلينجهام بدلا من هيندرسون في وسط الملعب.

وكاد بيلينجهام أن يسجل الرابع لمنتخب إنجلترا بعدما انفرد بالمرمى بعد خطأ من ويلز في التمرير لكنه سدد وتصدى له الحارس داني وارد.

ومرة أخرى أهدر منتخب إنجلترا فرصة إضافة الهدف الرابع بعد ركلة ركنية وصلت إلى جون ستونز ليسدد أعلى العارضة.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب إنجلترا بثلاثية.

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