تشكيل أمريكا - نجل لاعب NBA أساسي في الدفاع أمام إيران

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

هدف تيموتي وياه - أمريكا × ويلز

أجرى جريج بيرهالتر تغييرين في تشكيل منتخب أمريكا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

ويبدأ كاميرون كارتر فيكرز وجوش سارجينت في تشكيل أمريكا بدلا من ووكر زيمرمان وهاجي رايت، اللذان شاركا أمام إنجلترا في المباراة السابقة.

تعرف أكثر على فيكرز نجل لاعب كرة السلة الأمريكية NBA أكثر عبر كرنفال في الجول

أخبار متعلقة:
كيروش: لعب أمريكا تحسن.. لقد قفزت من كونها "سوكر" إلى "فوتبول" مؤتمر مهاجم أمريكا: سنواصل تأييد الشعب الإيراني.. وسنتافس في الملعب مؤتمر مدرب أمريكا: إزالة لفظ الجلالة من علم إيران؟ تحدث أحيانا أمور خارج عن سيطرتك مؤتمر مهاجم إيران: نسعى لكتابة تاريخ جديد أمام أمريكا

حرب عالمية في صراع سيناريوهات التأهل من المجموعة الثانية لـ كأس العالم 2022.

Image

وجاء تشكيل أمريكا كالتالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سيرجينو ديست - كاميرون كارتر فيكرز - تيم ريم -أنتوني روبنسون

خط الوسط: كريستيان بوليسيتش - تايلر آدامز - يونس موسى - وستون ماكيني

خط الهجوم: تيم وياه – جوش سارجينت

ويمتلك منتخب أمريكا نقطتين، ويحتاج للفوز ولا غيره من أجل التأهل لـ ثمن النهائي.

تشكيل أمريكا إيران كأس العالم 2022
نرشح لكم
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق
أخر الأخبار
لإغاظة الغريم وبسبب السياسة والفن.. سر أسماء بعض لاعبي كأس العالم 2022 7 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - بوليسيتش رجل مباراة إيران وأمريكا 7 ساعة | قطر 2022
جاريث بيل: كرة القدم صعبة.. ومستمر مع ويلز لأطول فترة 7 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مدرب أمريكا: الوقت بدلا من الضائع أمام إيران؟ لدي شعر أقل في رأسي الآن 7 ساعة | قطر 2022
ساوثجيت: هذا سبب تبديل مركزي راشفورد وفودين.. وعانينا في الشوط الأول ضد ويلز 8 ساعة | قطر 2022
راشفورد: سعيد لأنني سجلت لأجل صديقي الذي رحل قبل أيام 8 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: للأسف كرة القدم دائما تعاقب الفريق الذي لا يسجل 8 ساعة | قطر 2022
مدرب ويلز: قدمنا أداء استثنائيا أمام إنجلترا في الشوط الأول.. ووصولنا لكأس العالم إنجاز لا يصدق 8 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 3 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط 4 تقرير: الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا لمعاقبة أمريكا بسبب لفظ الجلالة