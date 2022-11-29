تشكيل أمريكا - نجل لاعب NBA أساسي في الدفاع أمام إيران

أجرى جريج بيرهالتر تغييرين في تشكيل منتخب أمريكا لمواجهة إيران في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من كأس العالم 2022.

ويبدأ كاميرون كارتر فيكرز وجوش سارجينت في تشكيل أمريكا بدلا من ووكر زيمرمان وهاجي رايت، اللذان شاركا أمام إنجلترا في المباراة السابقة.

تعرف أكثر على فيكرز نجل لاعب كرة السلة الأمريكية NBA أكثر عبر كرنفال في الجول

حرب عالمية في صراع سيناريوهات التأهل من المجموعة الثانية لـ كأس العالم 2022.

وجاء تشكيل أمريكا كالتالي:

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سيرجينو ديست - كاميرون كارتر فيكرز - تيم ريم -أنتوني روبنسون

خط الوسط: كريستيان بوليسيتش - تايلر آدامز - يونس موسى - وستون ماكيني

خط الهجوم: تيم وياه – جوش سارجينت

ويمتلك منتخب أمريكا نقطتين، ويحتاج للفوز ولا غيره من أجل التأهل لـ ثمن النهائي.