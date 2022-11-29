مؤتمر كنو: منتخب المكسيك قوي بدنيا.. ورينار منحني الكثير

يرى محمد كنو لاعب منتخب السعودية أن مباراة فريقه المرتقبة أمام المكسيك لن تكون سهلة.

ويواجه منتخب المكسيك نظيره السعودي غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال كنو في المؤتمر الصحفي: "المباراة ليست سهلة. منتخب المكسيك قوي بدنيا ولياقيا. نتمنى أن نوفق ونخرج بالنقاط بالثلاث من المباراة"

وأضاف "نريد أن نكتب التاريخ في هذه المباراة. سنقدم أفضل ما لدينا من أجل أن تخرج بالصورة المطلوبة".

وشدد "رينار من أفضل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي. استفدت منه الكثير و كل لاعب يرغب في منح كل ما لديه من أجل المدرب"

وتابع "ظهوري بمستوى مميز جاء بدعاء الوالدين ووقفة المدرب الذي منحني الكثير للظهور بأفضل ما لدي. ثقة المدرب باللاعبين ووقفته معهم تعني الكثير".

وأصر رينار على تواجد محمد كنو ضمن قائمة المنتخب السعودي بكأس العالم رغم تعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف من قبل لجنة الاحتراف السعودية وغيابه الطويل عن المشاركات الرسمية (طالع التفاصيل).

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط.

يليه السعودية والأرجنتين برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.