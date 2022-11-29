تشكيل ويلز - وارد يعوض غياب هينيسي.. وجيمس أساسي أمام إنجلترا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

ويلز - أمريكا

أعلن روب بيج المدير الفني لمنتخب ويلز تشكيل فريهق لمواجهة إنجلترا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

ويبدأ داني وارد في التشكيل الأساسي بعد تلقي الحاري واين هينيسي للبطاقة الحمراء أمام إيران.

وتواجد جو ألين في التشكيل الأساسي على حساب كونور روبيرتس لتتغير الخطة إلى 4-3-3.

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ويلعب دانييل جيمس أساسيا على حساب هاري ويلسون.

ويمتلك منتخب إنجلترا أربع نقاط، بينما لم يحصد منتخب ويلز إلا نقطة واحدة.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: كريس ميفام - جو رودون - بن ديفيز - نيكو ويليامز.

خط الوسط: جو ألين - إيثان أمبادو - آرون رامسي.

خط الهجوم: دانييل جيمس - كيفير موور- جاريث بيل.

Wales XI: Ward; N.Williams, Mepham, Rodon, B.Davies; Allen, Ampadu, Ramsey; Bale, Moore, James.

وتغلب منتخب إنجلترا على إيران بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع أمريكا دون أهداف في الثانية.

بينما تعادل منتخب ويلز مع أمريكا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى قبل أن يخسر من إيران بهدفين.

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