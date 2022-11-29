لا يتوقف عن التسجيل.. جاكبو يدخل تاريخ هولندا في كأس العالم

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - هدف هولندا في شباك قطر

واصل كودي جاكبو تألقه مع منتخب هولندا ليسجل في المباراة الثالثة على التوالي أمام قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وسجل جاكبو هدفه الثالث أمام قطر بعد تمريرة من كلاسين وتسديدة قوية على يسار الحارس.

وبذلك يكون جاكبو قد سجل السنغال ثم الإكوادور ثم قطر.

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وأصبح جاكبو أول لاعب هولندي يسجل في أول ثلاث مباريات من كأس العالم.

وبات ثاني لاعب يفتتح التسجيل في ثلاث مباريات من دور المجموعات في ذات النسخة من كأس العالم بعد أليساندرو ألتوبيلي لايطاليا في 1986.

ابن الـ23 عاما أصبح رابع هولندي في التاريخ يسجل في ثلاث مباريات على التوالي من كأس العالم بعد يوهان نيسكينس ودينيس بيركامب وويسلي شنايدر.

من هو كودي جاكبو؟

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تعود أصوله لتوجو نسبه لوالده، ويلعب شقيقاه لأندية كروية أيضا وكانت والدته لاعبة رجبي.

"الساحر"، كما يُلقَب، أحّب نادي أيندهوفن وكانت متعته في الذهاب لملعب فيليبس ساتديون وكذلك اللعب بالفريق في FIFA.

ومن أول من حصلوا على مقعد في قسم ZZ بالملعب من أجل رؤية نجوم كرة القدم مباشرة وجها لوجه.

هولندا قطر كأس العالم قطر 2022
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