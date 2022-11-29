انتهت كأس العالم - السنغال (2) - (1) الإكوادور

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 16:41

كتب : FilGoal

بولاي ديا أمام موسيس كايسييدو - السنغال أمام الإكوادور

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة السنغال والإكوادور في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

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ترتيب المجموعة الحالي

هولندا - 7 نقاط - سجل 5 - استقبل 1

السنغال - 6 نقاط - سجل 5 - استقبل 4

الإكوادور - 4 نقاط - سجل 4 - استقبل 3

قطر - 0 نقاط - سجل 1 - استقبل 6

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ق70: جوووووووووول كوليبالي من رأسية

ق67: موسيس كايسييدو يسجل التعادل للإكوادور من متابعة لرأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: جووووووووووول أول عن طريق إسماعيلا سار

ق42: ضربة جزاء لمنتخب السنغال بعد عرقلة إسماعيلا سار

ق23: إسماعيلا سار يراوغ ويتوغل إلى منطقة الجزاء ويسدد فوق العارضة

ق14: إيرن فالنسيا يسدد من خارج منطقة الجزاء تصل سهلة إلى ميندي

ق8: بولاي ديا يسدد من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم، هدف جديد يضيع

ق2: إدريسا جانا جاي يهدر فرصة مؤكدة للهدف الأول بعد عرضية من سابالي، تسديدة لاعب السنغال جاءت بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

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سيناريوهات تأهل الإكوادور

1- الفوز على السنغال

يحسم التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط).

يحسم الصدارة إذا لم يفز منتخب هولندا على قطر، أو إذا فاز بنتيجة أقل من نتيجة فوز الإكوادور على السنغال، وإلا سنحتكم للقواعد الموضحة أعلاه لفض الاشتباك إذا فازا بنفس النتيجة.

2- التعادل مع السنغال

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، وينفرد منتخب الإكوادور بالصدارة فقط إذا تعادل هولندا وقطر بنتيجة أقل في عدد الأهداف من نتيجة تعادله مع السنغال، وإذا تساوت النتائج سيحتكم الطرفان للعب النظيف.

3- الخسارة أمام السنغال

تعني الخروج إلا إذا خسر منتخب هولندا أمام منتخب قطر بفارق أهداف أكبر، أو بعدد أهداف أكثر في المباراة، نفس ما ينطبق على المثال الموضح في سيناريو خسارة هولندا أعلاه.

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سيناريوهات تأهل السنغال

1- الفوز على الإكوادور

تأهل مباشر دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (6 نقاط)، وصدارة المجموعة إذا لم تفز هولندا على قطر.

2- التعادل مع الإكوادور

يعني التأهل فقط إذا خسرت هولندا أمام قطر بفارق 3 أهداف، أو بفارق هدفين إذا شهد التعادل عدد أهداف يرجح كفة السنغال في عدد الأهداف المسجلة.

3- الخسارة أمام الإكوادور

خروج مباشر دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

السنغال الإكوادور قطر 2022 كأس العالم
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