مؤتمر مدرب أستراليا: سنلعب للفوز ضد الدنمارك.. ونريد أن نقدم أفضل من جيل 2006

شدد جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا على أن فريقه سيلعب ضد الدنمارك من أجل تحقيق الفوز ومحاولة تقديم نتائج أفضل من جيل 2006.

ويستعد منتخب أستراليا لمواجهة الدنمارك على ملعب الجنوب في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لأول مرة منذ 4 أعوام ونصف سيكون مصيري بين يدي وأستطيع فعل ما أريده، سأحتاج إلى فترة راحة عقب البطولة وأنا متواجد هنا على مدار الأسابيع المقبلة لمساعدة أمتنا ومساعدة الأولاد على تحقيق حلمهم".

وتابع "من الجيد أن يتواجد كريستيان إريكسن هنا واللعب ضده سيكون أمرا رائعا، الدنمارك فريق قوي ولهذا هم في كأس العالم ولكن يجب علينا التركيز على أنفسنا كما أقول مرارا وتكرارا وأود أن يستعد اللاعبين لياقتهم".

واستمر "نركز فقط على الفوز ولا نستطيع التحكم في أي مجريات في المباريات الأخرى".

وواصل "أي منتخب يوحد الشعب ونحن نحتفل برفقة شعبنا بالفوز ونرى أن هناك صاخبة في كل مكان ونريد أن نستعد استعدادا كاملا وأن نرسم البجهة مرة أخرى على وجوه الأستراليين من جديد".

شدد "الدنمارك فريق جيد في أوروبا خلال الفترة الأخيرة كنا نشاهد تطورهم ولكننا لا نركز على الخصم ولكن على أنفسنا ويمكنهم اللعب بالطريقة التي يحبوها وندرس الخطط المتاحة كلها".

وأكمل "نحن نتطلع قدما للمباراة ولأربعة أعوام ونصف وخلال الفترة الصعبة أثناء فيروس كورونا لم نلعب كثيرا والأمر يتعلق بمستوى الطاقة لكي نلعب بأفضل أداء ولكن أشعر إنني مسترخ ومستعد".

"طلبت من اللاعبين أن يسترخون وهم يعرفون سقف التوقعات وما يستوجب ذلك ليقدموا أعلى مستويات الأداء".

"أي كان ما سيحدث في كأس العالم اعتقد أننا كنا جيدين جدا ويجب علينا الاستمرار في دعم الشباب وتطويرهم ".

وأضاف "هناك الكثير من الأمور التي لم تسير على ما يرام ولكن جماهيرنا لا يزالون خلفنا في السراء والضراء".

واستطرد "الهدف المراد من المشاركة في أي مسابقة هو إحراز الأهداف، وإن لم كرة القدم هي صاحبة الشعبية رقم 5 في أستراليا ونريد ترك إرثا ينهض بكرة القدم في البلاد وهذا الجيل معظمه من الشباب وكانوا يشاهدون المباريات في 2006 ولكن الآن هم يحلون محلهم ونريد أن نضع كرة القدم على الخطرية الأسترالية وأن ننهض بها".

وأتم "نود النزول لأرضية الملعب من أجل تحقيق الفوز في 2006 كان لدينا مكسب واحد وتعادل واحد وهذه السنة نريد أن نحقق أفضل بتحقيق فوزين".

جيل 2006 هو صاحب أكبر إنجاز في تاريخ مشاركات أستراليا في كأس العالم بوصوله لدور الـ 16.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وبفارق 3 نقاط عن فرنسا صاحبة الصدارة.

ويحتاج منتخب أستراليا للتعادل الدنمارك مع عدم فوز تونس على فرنسا لضمان التأهل لدور الـ 16.

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