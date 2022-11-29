أوليفر كان: نوير يمكنه اللعب حتى سن الـ40

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ

يؤمن أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ بقدرة حارسه مانويل نوير على اللعب حتى سن الـ40 وما بعد ذلك.

وقال أوليفر كان: "يواصل مانويل نوير تقديم أفضل العروض وطالما كان الأمر كذلك فيمكنه اللعب حتى يبلغ 40 عاما".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا "يمكنه أيضا اللعب بعد الـ40، فلماذا لا نقوم بتمديد عقده؟".

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وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 36 عاما مع البافاري في صيف 2024.

في الصيف الماضي، مدد نوير عقده مع بايرن لموسم إضافي، بعد أن كان ينتهي في صيف 2023.

وفتح نوير باب التكهنات حول مشاركته في كأس العالم 2026 مع منتخب ألمانيا ، إذ لم يغلق الباب تماما ويعلن صراحة أن مونديال 2022 سيكون الأخير له.

ويخوض الحارس المخضرم المونديال للمرة الرابعة في مسيرته مع ألمانيا بكأس العالم 2022.

قبل المونديال، سئل نوير حول ما إذا كان هذا هو كأس العالم الأخير في مسيرته فأجاب قائلا: "أنت لا تعرف أبدا. قد يكون آخر كأس عالم بالنسبة لي، لكن ليس بالضرورة أن يكون الأخير".

وشارك نوير في نسخ 2010 و2014 و2018، وتوج باللقب في نسخة 2014.

وتتواجد ألمانيا مع اليابان وإسبانيا وكوستاريكا في مجموعة واحدة.

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