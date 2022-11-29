مؤتمر مدرب تونس: ظهرنا بوجهين خلال المونديال.. وإمكانيات لاعبي فرنسا لن تقلل منا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 16:26

كتب : FilGoal

جلال القادري مدرب منتخب تونس

شدد جلال القادري منتخب تونس على أنه لا يمكن التقليل من إمكانيات نسور قرطاج أمام فرنسا، مشيرا إلى أن الفريق سيقدم كل ما لديه في المواجهة.

ويلعب منتخب تونس غدا الأربعاء أمام فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

ولا بديل لمنتخب تونس عن الفوز إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل. (سيناريوهات التأهل من المجموعة الرابعة)

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وقال جلال القادري في المؤتمر الصحفي: "نعرف أنه تنتظرنا مباراة صعبة جدا، منذ إقامة القرعة كنا نعلم أنه يجب أن نصل لهذه المباراة في ظروف أفضل".

وأضاف "حتى لو فزنا على أستراليا فمن المهم أن نظهر بشكل جيد أمام فرنسا، سنلعب أمام بطل العالم ونعلم إمكانياته القوية ولكن هذا لن يقلل من المنتخب التونسي، لدي ثقة كبيرة في المجموعة. 26 رجل بكل ما تحمله الكلمة من المعنى ولديهم الحوافز والثقة لكي نقوم بردة فعل".

واستكمل "ظهرنا بوجهين خلال البطولة، لعبنا مباراة ممتازة أمام الدنمارك ولم نتوفق في المباراة الثانية، كان يجب أن نكون أفضل ولكن هذه هي أحكام كرة القدم".

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وتابع "ما زال أمامنا فرصة، الرسالة التي أريد أن أقولها للاعبين هو أننا نعلم بأنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم. نعرف مسؤوليتنا جيدا ولدينا كل الثقة لنحقق نتيجة إيجابية. تعلمت أن أتحمل المسؤولية وأن أتحمل الوضع مهما كان ونقدم كل ما لدينا".

وواصل "لدينا ثقة كبيرة في أنيس بن سليمان، يقدم مستوى مميز جدا ويتحسن في كل مباراة هو لاعب مؤثر".

واستطرد "أهم ما في هذه النسخة هو مساندة جماهيرنا، نشغر بمسؤولية كبيرة وضغط إيجابي من أجل إسعادهم".

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وأردف "يهمنا صورة المنتخب التونسي قبل كل شيء، نريد التأهل للدور الثاني ولذلك لابد من الفوز على المنتخب الفرنسي ولكن الفوز لا يعني أن نلعب بخمسة أو ستة مهاجمين. لابد أن نلعب بشكل متزن لنحقق نتيجة إيجابية".

وأتم "10 لاعبين من المنتخب ولدوا في فرنسا؟ بالنسبة لنا غدا هم منافس وسنلعب مباراة كرة قدم. لن يؤثر ذلك علينا أو على المنافسة. مباراة كرة قدم سنتعامل معها على أرض الملعب".

يذكر أن منتخب تونس تعادل في المباراة الأولى أمام الدنمارك دون أهداف قبل أن يخسر اللقاء الثاني أمام أستراليا بهدف دون رد.

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