تشكيل الإكوادور - تغييران وخطة جديدة للمرة الثالثة أمام السنغال

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإكوادور بهدف تم إلغاءه أمام هولندا

أجرى جوستافو ألفارو المدير الفني لـ منتخب الإكوادور تغييرين على تشكيل فريقه أمام السنغال في المواجهة الحاسمة للصعود للدور ثمن النهائي من كأس العالم.

وتحول منتخب الإكوادور لخطة 4-3-3 بعد اللعب بـ 3-4-3 في المباراة الثانية و4-4-2 في المواجهة الأولى.

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ويبدأ كارلوس جريزيرو وآلان فرانكو في التشكيل الأساسي.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي الإكوادور ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: بيربيس إستوبينيان - فيليكس توريس – بييرو هينكابيي - آنخلو بريسيادو

الوسط: كارلوس جريزيرو – مويسيس كايسيدو – آلان فرانكو

الهجوم: جونزالو بلاتا - إينر فالنسيا – مايكل إسترادا

وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل مع هولندا بهدف لكل فريق.

وخسر منتخب السنغال مباراته الأولى في المجموعة أمام هولندا بهدفين دون مقابل قبل أن يفوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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