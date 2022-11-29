تشكيل الإكوادور - تغييران وخطة جديدة للمرة الثالثة أمام السنغال

أجرى جوستافو ألفارو المدير الفني لـ منتخب الإكوادور تغييرين على تشكيل فريقه أمام السنغال في المواجهة الحاسمة للصعود للدور ثمن النهائي من كأس العالم.

وتحول منتخب الإكوادور لخطة 4-3-3 بعد اللعب بـ 3-4-3 في المباراة الثانية و4-4-2 في المواجهة الأولى.

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ويبدأ كارلوس جريزيرو وآلان فرانكو في التشكيل الأساسي.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي الإكوادور ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: بيربيس إستوبينيان - فيليكس توريس – بييرو هينكابيي - آنخلو بريسيادو

الوسط: كارلوس جريزيرو – مويسيس كايسيدو – آلان فرانكو

الهجوم: جونزالو بلاتا - إينر فالنسيا – مايكل إسترادا

وفاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل مع هولندا بهدف لكل فريق.

وخسر منتخب السنغال مباراته الأولى في المجموعة أمام هولندا بهدفين دون مقابل قبل أن يفوز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.