مؤتمر الطالبي: شعرنا بخيبة أمل بعد الهزيمة أمام أستراليا.. وسنظهر ردة فعلنا أمام فرنسا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

منتصر الطالبي - منتخب تونس

شدد منتصر الطالبي لاعب منتخب تونس على أن نسور قرطاج سيحاولون إظهار ردة فعل أمام منتخب فرنسا، مشيرا إلى أن دعم الجماهير دائما العامل الأهم.

ويلعب منتخب تونس غدا الأربعاء أمام فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم.

ولا بديل لمنتخب تونس عن الفوز إذا ما أراد الحفاظ على آماله في التأهل. (سيناريوهات التأهل من المجموعة الرابعة)

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وقال منتصر الطالبي في المؤتمر الصحفي: "خسرنا المباراة الماضية وكانت مهمة للتأهل ولكننا سنحاول إظهار ردة فعل أمام منافس أقوى".

وأضاف "سنحت لنا بعض الفرص في مباراة أستراليا ولكننا لم نستغلها، وغدا سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

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وتابع "دعم الجماهير هام جدا لنا خلال المباريات، أعطونا الكثير من الثقة ولهذا نريد إسعادهم وجعلهم يشعرون بالفخر".

وواصل "شعرنا أن الجماهير محبطة بعد الهزيمة من أستراليا ولكنهم رغم ذلك واصلوا دعمنا".

واستطرد عن ميلاد بعض لاعبي المنتخب التونسي في فرنسا "نحن هنا لنمثل الشعب التونسي حتى لو ولد بعضنا في فرنسا".

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وأتم " المباراة ستكون خاصة إلى جمهورنا ولكن مهمتنا أن نقدم كل ما لدينا لمنتخبنا الوطني".

يذكر أن منتخب تونس تعادل في المباراة الأولى أمام الدنمارك دون أهداف قبل أن يخسر اللقاء الثاني أمام أستراليا بهدف دون رد.

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