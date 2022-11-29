مدرب أوروجواي يعلق على الخسارة من البرتغال ويدافع عن فالفيردي

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال × أوروجواي

يشعر دييجو ألونسو مدرب منتخب أوروجواي بأن الخسارة التي تلقاها فريقه أمام نظيره البرتغالي ليست مستحقة، كما دافع عن لاعبه فيديريكو فالفيردي.

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وقال ألونسو في تصريحات للصحفيين: "فرص التسجيل التي خلقناها في المباراة كانت أكثر من فرص البرتغال".

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وأضاف "حاولت التدخل ببعض الحلول الفنية بإجراء العديد من التبديلات لتحسين الأداء وتسجيل الأهداف، ولكن ذلك لم يحدث".

ورفض مدرب أوروجواي الاتهامات التي طالت لاعبه فيدريكو فالفيردي بأنه لم يقدم المستوى المتميز الذي يظهر به مع ناديه ريال مدريد.

وأوضح "فالفيردي لعب بمستويات مميزة في المباراتين أمام كوريا الجنوبية والبرتغال، وفي نفس المركز الذي لعب فيه معنا خلال التصفيات".

وأردف "كمدرب لا ارى فوارق بين فالفيردي ريال مدريد وفالفيردي منتخب أورجواي".

وواصل "سأبذل قصارى جهدي لتجهيز الفريق لمباراة هجومية كاملة أمام غانا بالعديد من الحلول الفنية".

وأتم "علينا إغلاق ملف مباراة البرتغال والتركيز على مواجهة غانا، في ستكون مصيرية للمنتخبين".

ويتعين على أوروجواي الفوز على غانا لتحظى بأي فرصة لبلوغ ثمن النهائي.

وتجمد رصيد أوروجواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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ونال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال جائزة رجل مباراة بلاده ضد أوروجواي في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022.

وسجل برونو هدفي فوز البرتغال، بينما اعتقد الجميع في البداية أنه صنع الهدف الأول فقط ولم يسجله، قبل أن يحتسب باسمه، وليس باسم كريستيانو رونالدو.

وبعد خروج رونالدو المسدد الأول لركلات الجزاء، تحصل البرتغاليون على ركلة جزاء سجل منها برونو الهدف الثاني.

وسجل برونو للمرة الأولى في كأس العالم، إذ اقتحم السجل المونديالي بهدفين.

برونو ساهم مباشرة في 8 أهداف للبرتغال خلال آخر 5 مباريات له، كما شارك في 4 أهداف بكأس العالم، حيث صنع هدفين في المباراة الماضية أمام غانا.

سر الرقم 8

وُلد يوم 8، والده كان لاعبًا وارتدى الرقم 8، والوشم على ظهره هو الرقم 8.

يمتلك أيضًا وشمًا آخر بالرقم 23، وهو عمره عندما سجل ظهوره الأول بقميص البرتغال.

يتحدث برونو البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية.

في العاشرة من عمره اعتاد برونو لعب كرة القدم مع أصدقاء والده الذين كانوا في الثلاثينات من أعمارهم، مما أكسبه مزيدًا من الصلابة.

اعترف برونو في حوار سابق: "دائمًا ما ألازم الحكم في تحركاتي خلال المباراة، تلك تسمى بـ منطقة الحكم، تكون خالية من لاعبي الخصم".

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ماذا قدم برونو أمام أوروجواي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف : 2

الأهداف المتوقعة: 1.01

لمسات الكرة: 83

التمريرات الصحيحة: 48 من 57

دقة التمرير: 84%

العرضيات الصحيحة: 1 من 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 6

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

غانا أوروجواي البرتغال كوريا الجنوبية كأس العالم 2022
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