سرقة غير مكتملة (2)

في مباراة البرتغال الأولى كادت غانا أن تسرقها بلقطة إينياكي ويليامز في اللقطة الأخيرة حين غافل الحارس ديوجو كوستا وكاد يسجل لولا أنه اختل توازنه، هذه المرة فازت البرتغال مجددا، ولكن السرقة التي لم تكتمل أتت من الداخل.

سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في هذه المباراة بعد عرضية من برونو ورأسية معتادة من صاروخ ماديرا..

احتفل نجم مانشستر يونايتد السابق بقوة بهدفه المونديالي التاسع الذي عادل به أوزيبيو في صدارة الهدافين التاريخيين للبرتغال بكأس العالم.. هذا ما كنا نظنه لوهلة، قبل أن يؤكد "فيفا" أن الهدف من نصيب برونو فيرنانديز.

برونو سجل الثاني لاحقا بعد خروج رونالدو بدقائق من ركلة جزاء، ليفتتح أهدافه المونديالية بثنائية في شباك أوروجواي.

سلبي ولكن..

شهد الشوط الأول عدة محاولات، لم تكن الخطورة عنوانها الأبرز، ولكن المباراة كانت حية، حيث بدأ برونو بتسديدة في الدقيقة الثامنة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 12 أتى الرد برأسية من خوسيه ماريا خيمينيز، ولكنها مرت فوق العارضة.

وسدد رونالدو ركلة حرة في الدقيقة 18، اصطدمت بالحائط البشري، فيما حاول روبن نيفيز في الدقيقة 20 لتصطدم تسديدته بالدفاع.

كاد منتخب أوروجواي أن ينتزع التقدم بانطلاقة رائعة من رودريجو بينتانكور، ولكن قفاز ديوجو كوستا كان بالمرصاد في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 34 حاول رونالدو مجددا ولكن الكرة اصطدمت وغيرت اتجاهها في الطريق، وهو ما تكرر مع جواو فيليكس في الدقيقة 35.

دموع

سقط نونو مينديش ظهير البرتغال مصابا في الدقيقة 40، ليغادر الملعب باكيا ويحل رافاييل جيريرو بدلا منه، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 54 أرسل برونو فيرنانديز عرضية الهدف الأول، ولكنها سكنت الشباك مباشرة وفقا لفيفا، بعد أن احتفل كريستيانو رونالدو بالكرة التي اختلف عليها العديد من المتابعين: هل لمست رأسه أم لا؟

أجرى منتخب أوروجواي تبديلين في الدقيقة 62 بنزول جيورجيان دي أراسكايتا وفاكوندو بيليستري بدلا من ماتيا فيسينو ودييجو جودين، فيما رد منتخب البرتغال بإشراك رافاييل لياو بدلا من روبن نيفيز في الدقيقة 69.

وأتى لويس سواريز رفقة ماكسي جوميز في صفوف أوروجواي بدلا من ثنائي الهجوم داروين نونيز وإدينسون كافاني في الدقيقة 72.

وحاول سواريز في الدقيقة 77 ولكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج، فيما تلاه دي أراسكايتا بتسديدة تألق كوستا في إبعادها بالدقيقة 78.

حظ برونو

هذا الحظ لم يتوقف هنا، إذ خرج رونالدو رفقة جواو فيليكس وويليام كارفاليو في الدقيقة 82، وأتى الثلاثي ماتيوس نونيز وجونكالو راموس وجواو بالينيا بدلا منهم.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي أرسل برونو كرة اصطدمت بيد خوسيه ماريا خيمينيز على الأرض، ليراجع الحكم تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء.

كان من المفترض أن يسجل منها رونالدو هذا الهدف التاسع المنشود، ولكنه خرج بالفعل، ليكمل برونو الثنائية في الدقيقة 93، في ليلة تهديفه المونديالية الأولى على الإطلاق.

برونو الآن يملك تمريرتين حاسمتين وهدفين، بواقع 4 مشاركات في التهديف خلال كأس العالم، متساويا مع كيليان مبابي نجم فرنسا.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى 6 نقاط، لتتأهل رسميا إلى دور الـ 16 رفقة فرنسا والبرازيل، فيما تجمد رصيد أوروجواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

هذا التأهل هو الخامس في تاريخ البرتغال من دور المجموعات لكأس العالم، في 8 مشاركات حتى الآن، بعد 1966 و2006 و2010 و2018.

الجولة الأخيرة ستلعب في الخامسة مساء الثاني من ديسمبر، حيث يلعب منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية، ويلعب منتخب أوروجواي ضد غانا.