كافاني: أسباب الخسارة من البرتغال؟ اسألوا المدرب

رفض إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي التحدث عن الأسباب الفنية التي أدت لخسارة منتخب بلاده أمام البرتغال في كأس العالم 2022 وطالب وسائل الإعلام بسؤال المدرب عن ذلك.

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

ورد كافاني على سؤال الصحفيين حول أسباب الخسارة من البرتغال قائلا: "اسألوا دييجو ألونسو مدرب أوروجواي، أنه الشخص المناسب للتحدث عن هذه الجوانب التكتيكية".

وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة آ بولا البرتغالية "إنها كرة القدم، أحيانًا تسير الأمور على ما يرام، وأحيانًا لا".

وتابع "الهزيمة تركت طعمًا مرا في الحلق، من الصعب دائمًا خسارة نقاط في كأس العالم".

وأكمل "سنستعد للمباراة القادمة أمام غانا بكل قوة، الوضع معقد لكن علينا التعافي وتصحيح ما يجب تصحيحه".

وأتم مهاجم فالنسيا "سنلعب المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد غانا مثل النهائي، فلدينا فرصة للعبور لدور الـ16".

ويتعين على أوروجواي الفوز على غانا لتحظى بأي فرصة لبلوغ ثمن النهائي.

وتجمد رصيد أوروجواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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ونال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال جائزة رجل مباراة بلاده ضد أوروجواي في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022.

وسجل برونو هدفي فوز البرتغال، بينما اعتقد الجميع في البداية أنه صنع الهدف الأول فقط ولم يسجله، قبل أن يحتسب باسمه، وليس باسم كريستيانو رونالدو.

وبعد خروج رونالدو المسدد الأول لركلات الجزاء، تحصل البرتغاليون على ركلة جزاء سجل منها برونو الهدف الثاني.

وسجل برونو للمرة الأولى في كأس العالم، إذ اقتحم السجل المونديالي بهدفين.

برونو ساهم مباشرة في 8 أهداف للبرتغال خلال آخر 5 مباريات له، كما شارك في 4 أهداف بكأس العالم، حيث صنع هدفين في المباراة الماضية أمام غانا.

سر الرقم 8

وُلد يوم 8، والده كان لاعبًا وارتدى الرقم 8، والوشم على ظهره هو الرقم 8.

يمتلك أيضًا وشمًا آخر بالرقم 23، وهو عمره عندما سجل ظهوره الأول بقميص البرتغال.

يتحدث برونو البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية.

في العاشرة من عمره اعتاد برونو لعب كرة القدم مع أصدقاء والده الذين كانوا في الثلاثينات من أعمارهم، مما أكسبه مزيدًا من الصلابة.

اعترف برونو في حوار سابق: "دائمًا ما ألازم الحكم في تحركاتي خلال المباراة، تلك تسمى بـ منطقة الحكم، تكون خالية من لاعبي الخصم".

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ماذا قدم برونو أمام أوروجواي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف : 2

الأهداف المتوقعة: 1.01

لمسات الكرة: 83

التمريرات الصحيحة: 48 من 57

دقة التمرير: 84%

العرضيات الصحيحة: 1 من 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 6

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

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