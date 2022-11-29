من جديد.. بايرن يستبعد فكرة التعاقد مع رونالدو

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال - غانا

استبعد أوليفر كان المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني فكرة تعاقد ناديه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفسخ مانشستر يونايتد تعاقده مع رونالدو في وقت سابق الشهر الحالي على خلفية حوار اللاعب مع الصحفي بييرس مورجان والذي هاجم فيه إدارة النادي ومدربه وقتها إريك تين هاج.

وقال كان في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يمكنني أن أخبركم بأننا نستبعد فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو".

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وأضاف "لقد درسنا الأمر، كلنا نحب رونالدو ولكن الاستراتيجية مختلفة".

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وتابع "لدينا فكرة واضحة وفلسفة لكيفية تكوين فريقنا".

ويعد هذا تكرارا لما قاله أوليفر كان نفسه عن رونالدو في الصيف الماضي عندما انتشرت أخبار احتمالية تعاقد الفريق البافاري مع الهداف التاريخي للمنتخبات.

وصعد رونالدو مع منتخب البرتغال لدور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على غانا والبرتغال قبل مواجهة كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

بيان مانشستر يونايتد لفسخ التعاقد

Man Utd confirm Cristiano Ronaldo is set to leave club by mutual agreement with immediate effect | Goal.com

كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وكان تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.

يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.

الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح.

بيان رونالدو

Ronaldo accuses Manchester United of betrayal | Reuters

بعد محادثات مع مانشستر يونايتد تم الاتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، أحب مانشستر يونايتد وجماهيره وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا الوقت المناسب لخوض تحد جديد.

أتمنى النجاح للفريق فيما تبقى من الموسم وفي المستقبل.

كريستيانو رونالدو بايرن ميونيخ كأس العالم البرتغال قطر 2022 الدوري الألماني
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