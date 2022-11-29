فيفا يُغرم منتخب ألمانيا

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 12:59

كتب : FilGoal

ألمانيا

وقع الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" غرامة على منتخب ألمانيا بسبب عدم حضور أحد لاعبيه للمؤتمر الصحفي قبل مباراة إسبانيا.

وقرر فيفا تغريم المنتخب الألماني بـ10 الآف يورو وحذر من تكرار ذلك، حسبما ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وحضر هانز فليك المدير الفني لـ ألمانيا دون لاعب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إسبانيا في الجولة الثانية.

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وكان فليك قد برر ذلك، وقال: "أتيت بنفسي إلى المؤتمر الصحفي لأنني لا أريد أن يقضي لاعب ثلاث ساعات في السيارة، جميع اللاعبين مهمون لذا ليس لدي لاعب هنا. نحن نضع تركيزنا الكامل على المباراة".

يذكر أن منتخب ألمانيا اختار الإقامة بعيدا عن الدوحة بحثا عن الهدوء.

وتقيم بعثة المانشافت في منتجع زلال الصحي، 110 كلم شمال الدوحة.

وبجانب ذلك، فإن هناك حالة من عدم التوافق تجمع بين المنتخب الألماني والبلد المضيف قطر.

واحتج منتخب ألمانيا قبيل بداية حملته في كأس العالم، إذ ظهر اللاعبون في الصورة الجماعية وأيديهم على أفواههم اعتراضا على قواعد قطر ضد المثلية الجنسية.

ويتواجد المانشافت في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

وتعادل منتخب ألمانيا بهدف لمثله أمام إسبانيا ليحصد أول نقطة في المجموعة الخامسة.

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ويواجه المنتخب الألماني منافسه كوستاريكا الخميس المقبل في الجولة الثالثة -الأخيرة- من دور مجموعات كأس العالم.

ويحتاج منتخب ألمانيا للفوز في مباراته الأخيرة للتأهل إلى الدور المقبل.

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