سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 12:43

كتب : FilGoal

لويس سواريز - منتخب أوروجواي

رفض لويس سواريز مهاجم أوروجواي تقديم الأعذار حول خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال في كأس العالم وتقلص فرص تأهله لدور الـ16.

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022.(طالع التفاصيل)

وقال سواريز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كل الهزائم مؤلمة.. خاصة في كأس العالم".

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وأضاف "حان الوقت الآن لنتحد معا كلاعبين، ولا نبحث عن مزيد من الأعذار".

وأتم "الفوز والتأهل لدور الـ16 هو هدفنا. سنفعل كل شيء من أجل ذلك".

وتجمد رصيد أوروجواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

سيناريوهات التأهل - المجموعة الثامنة.. طريق غانا بالثأر من سواريز

ونال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال جائزة رجل مباراة بلاده ضد أوروجواي في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022.

وسجل برونو هدفي فوز البرتغال، بينما اعتقد الجميع في البداية أنه صنع الهدف الأول فقط ولم يسجله، قبل أن يحتسب باسمه، وليس باسم كريستيانو رونالدو.

وبعد خروج رونالدو المسدد الأول لركلات الجزاء، تحصل البرتغاليون على ركلة جزاء سجل منها برونو الهدف الثاني.

وسجل برونو للمرة الأولى في كأس العالم، إذ اقتحم السجل المونديالي بهدفين.

برونو ساهم مباشرة في 8 أهداف للبرتغال خلال آخر 5 مباريات له، كما شارك في 4 أهداف بكأس العالم، حيث صنع هدفين في المباراة الماضية أمام غانا.

سر الرقم 8

وُلد يوم 8، والده كان لاعبًا وارتدى الرقم 8، والوشم على ظهره هو الرقم 8.

يمتلك أيضًا وشمًا آخر بالرقم 23، وهو عمره عندما سجل ظهوره الأول بقميص البرتغال.

يتحدث برونو البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية.

في العاشرة من عمره اعتاد برونو لعب كرة القدم مع أصدقاء والده الذين كانوا في الثلاثينات من أعمارهم، مما أكسبه مزيدًا من الصلابة.

اعترف برونو في حوار سابق: "دائمًا ما ألازم الحكم في تحركاتي خلال المباراة، تلك تسمى بـ منطقة الحكم، تكون خالية من لاعبي الخصم".

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ماذا قدم برونو أمام أوروجواي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف : 2

الأهداف المتوقعة: 1.01

لمسات الكرة: 83

التمريرات الصحيحة: 48 من 57

دقة التمرير: 84%

العرضيات الصحيحة: 1 من 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 6

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

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