كولو توريه يتولى تدريب ويجان

أعلن نادي ويجان أتليتك يوم الثلاثاء تعيين كولو توريه كمدير فني للفريق.

وأفاد النادي في بيان: "يسعدنا أن نؤكد تعيين كولو توريه كمدرب جديد للفريق الأول بالنادي".

وأضاف البيان "يسر مجلس الإدارة أن توريه يؤمن برؤية النادي ويريد أن يكون الرجل الذي يدفع بويجان إلى الأمام".

كولو توريه البالغ من العمر 41 عاما لديه رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان يعمل كمدرب مساعد لبرندان رودجرز في سلتيك جلاسكو وليستر سيتي.

وكانت إدارة ويجان تبحث عن مدير فني منذ أن أقيل ليم ريتشاردسون في 10 نوفمبر الجاري.

وأقيل ريتشاردسون بعد تحقيق نقطة واحدة فقط في الـ7 مباريات الأخيرة لويجان بدوري القسم الثاني.

ويحتل ويجان حاليا في المركز 22 في جدول البطولة من أصل 24 فريقا.

ويبتعد الفريق عن بيرنلي المتصدر بفارق 18 نطقة بعد مرور 21 جولة من المسابقة.

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