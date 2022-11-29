تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد قدوس - غانا ضد كوريا الجنوبية

ذكرت تقارير هولندية أن ليفربول وجاره إيفرتون يتنافسان على ضم جوهرة أياكس أمستردام محمد قدوس نجم منتخب غانا.

قدوس يتألق في صفوف غانا بكأس العالم 2022 وقاد النجوم السمراء للفوز على كوريا الجنوبية 3-2 حين سجل هدفين.

وأفادت جريدة دي تيليجراف الهولندية ذائعة الصيت أن مهاجم أياكس محمد قدوس لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

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وأوضح التقرير أن ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والذي ارتبط بالانتقال إلى إيفرتون خلال الصيف الماضي، ظهر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأصبح قدوس ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة لفريق إفريقي في كأس العالم بعمر 22 عاما و118 يوما، بعد أحمد موسى أمام الأرجنتين في 2014 بعمر 21 عاما و254 يوما.

وحصدت غانا أول ثلاث نقاط لها في البطولة، وتوقف رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة.

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قدوس أيضا بات أول لاعب يسجل هدفين لغانا في مباراة واحدة لكأس العالم طوال تاريخها.

ولكن من هو محمد قدوس؟

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تكوّن في أكاديمية "رايت تو دريم" التي تملكها مجموعة منصور المصرية، قبل أن ينتقل إلى الدوري الدنماركي ومنه صوب أياكس أمستردام.

يكن قدوس امتنانًا كبيرًا لدور والدته في تربيته، إذ كانت تبيع الطعام في الشوارع لإعالته.

يقول قدوس: "والدتي خاطرت بحياتها من أجلي".

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توهج قدوس مع أياكس هذا الموسم، ليسجل عشرة أهداف ويصنع هدفين في 21 مباراة.

ماذا قدم قدوس أمام كوريا الجنوبية؟

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الدقائق: 83

التسديدات: 2

الأهداف: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 2

العرضيات الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات: 4

التدخلات الدفاعية الناجحة: 3

غانا محمد قدوس ليفربول إيفرتون
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