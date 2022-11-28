كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا

عبر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم.

كريستيانو رونالدو النادي : لاعب حر البرتغال

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

ليتأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى دور الـ16.

وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن الآن في دور الـ16 لكأس العالم".

وأضاف "فريق العمل رائع في مواجهة خصم كبير، نحن نقاتل وحلمنا لا يزال على قيد الحياة".

وسجل رونالدو هدف البرتغال الأول أمام أوروجواي ولكن تم احتسابه بعد ذلك إلى برونو فيرنانديز.

ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون.

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