كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

عبر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم.

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

ليتأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى دور الـ16.

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وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن الآن في دور الـ16 لكأس العالم".

وأضاف "فريق العمل رائع في مواجهة خصم كبير، نحن نقاتل وحلمنا لا يزال على قيد الحياة".

وسجل رونالدو هدف البرتغال الأول أمام أوروجواي ولكن تم احتسابه بعد ذلك إلى برونو فيرنانديز.

ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون.

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