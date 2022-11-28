كأس العالم - رونالدو: نحن الآن في دور الـ16.. سنقاتل من أجل حلمنا
الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:57
كتب : FilGoal
عبر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم.
كريستيانو رونالدو
النادي : لاعب حر
وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)
ليتأهل منتخب البرتغال بشكل رسمي إلى دور الـ16.
وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن الآن في دور الـ16 لكأس العالم".
وأضاف "فريق العمل رائع في مواجهة خصم كبير، نحن نقاتل وحلمنا لا يزال على قيد الحياة".
وسجل رونالدو هدف البرتغال الأول أمام أوروجواي ولكن تم احتسابه بعد ذلك إلى برونو فيرنانديز.
ويلعب منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد الكاميرون.
video:1
نرشح لكم
سواريز: لا مزيد من الأعذار.. نستهدف التأهل لدور الـ16 مؤتمر مولر: نحن المرشحون للفوز أمام كوستاريكا على الورق.. وكنا أفضل مما توقعنا أمام إسبانيا مدرب البرتغال: نستهدف صدارة المجموعة لتفادي مواجهة البرازيل مبكرا مستشار وشغوف بالبيانكونيري.. تعرف على المرشح الجديد لرئاسة يوفنتوس لليوم الثاني على التوالي.. جافي غير موجود بالتدريب الجماعي لإسبانيا تقرير: ليفربول وإيفرتون يتصارعان على ضم محمد قدوس كيروش: لعب أمريكا تحسن لقد قفزوا من كونها "سوكر" إلى "فوتبول" حوار في الجول – شيبو: المغرب أفضل مع الركراكي.. وفوجئنا بما حدث في 1998
أخر الأخبار
كولو توريه يتولى تدريب ويجان 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي