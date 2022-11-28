كرنفال في الجول - سر الرقم 8.. برونو فيرنانديز رجل مباراة البرتغال وأوروجواي

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال × أوروجواي

نال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال جائزة رجل مباراة بلاده ضد أوروجواي في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم 2022.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال
قطر 2022

وسجل برونو هدفي فوز البرتغال، بينما اعتقد الجميع في البداية أنه صنع الهدف الأول فقط ولم يسجله، قبل أن يحتسب باسمه، وليس باسم كريستيانو رونالدو.

وبعد خروج رونالدو المسدد الأول لركلات الجزاء، تحصل البرتغاليون على ركلة جزاء سجل منها برونو الهدف الثاني.

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وسجل برونو للمرة الأولى في كأس العالم، إذ اقتحم السجل المونديالي بهدفين.

برونو ساهم مباشرة في 8 أهداف للبرتغال خلال آخر 5 مباريات له، كما شارك في 4 أهداف بكأس العالم، حيث صنع هدفين في المباراة الماضية أمام غانا.

سر الرقم 8

وُلد يوم 8، والده كان لاعبًا وارتدى الرقم 8، والوشم على ظهره هو الرقم 8.

يمتلك أيضًا وشمًا آخر بالرقم 23، وهو عمره عندما سجل ظهوره الأول بقميص البرتغال.

يتحدث برونو البرتغالية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والفرنسية.

في العاشرة من عمره اعتاد برونو لعب كرة القدم مع أصدقاء والده الذين كانوا في الثلاثينات من أعمارهم، مما أكسبه مزيدًا من الصلابة.

اعترف برونو في حوار سابق: "دائمًا ما ألازم الحكم في تحركاتي خلال المباراة، تلك تسمى بـ منطقة الحكم، تكون خالية من لاعبي الخصم".

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ماذا قدم برونو أمام أوروجواي؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف : 2

الأهداف المتوقعة: 1.01

لمسات الكرة: 83

التمريرات الصحيحة: 48 من 57

دقة التمرير: 84%

العرضيات الصحيحة: 1 من 5

الكرات الطويلة الصحيحة: 5 من 6

التسديدات على المرمى: 3 من 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

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