ماركينيوس: أثبتنا أننا قادرين على تعويض نيمار

يرى ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل أن السامبا قادرين على تعويض غياب نيمار بسبب الإصابة.

ماركينيوس النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

وقال ماركينيوس عقب المباراة: "نعرف كم يفتقده المنتخب، إنه لاعب رائع ويصنع الفارق في اللحظات الصعبة، إنه يطلب الكرة ويخلق الفرص".

وأضاف "ولكننا أثبتنا أننا لدينا لاعبين جيدين لتعويض غياب نيمار".

وأتم تصريحاته "كان منتخب سويسرا أقوى من صربيا وهذا جعل المباراة أصعب بالنسبة لنا".

وفاز منتخب البرازيل على سويسرا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم قطر 2022، ليتأهل إلى دور الـ16. (طالع التفاصيل)

وسجل كارلوس كاسيميرو هدف فوز البرازيل على سويسرا.

وكان نيمار تعرض للإصابة في المباراة الأولى أمام صربيا بالتواء في الكاحل.

وتأكد غياب نيمار عن باقي مباريات البرازيل في دور المجموعات بسبب الإصابة.

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