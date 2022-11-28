حقق منتخب غانا انتصاره الأول في كأس العالم 2022 بالفوز على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل الثنائي محمد ساليسو ومحمد قدوس هدفي غانا في الشوط الأول قبل أن يعادل تشو سانج هدفين لكوريا الجنوبية في أربع دقائق من الشوط الثاني.

وخطف محمد قدوس نقاط المباراة لغانا بهدف ثالث في الدقيقة 69.

ورفع منتخب غانا رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع البرتغال بينما يتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب بنقطة واحدة.

وأوقف منتخب غانا سلسلة اللا فوز في الوقت الأصلي من مباريات كأس العالم والتي استمرت لثماني مباريات.

الشمشون أضعف

صرح سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية عقب المباراة الافتتاحية بأن المنتخب الغاني هو أضعف فرق المجموعة.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية في الافتتاح أمام أوروجواي دون أهداف وصرح سون "منتخب غانا فريق قوي، ولكننا نشعر أنه أضعف فرق المجموعة، سنقاتلهم بقوة أكبر".

سون قائد كوريا الجنوبية صرح بعد التعادل مع أوروجواي: "نشعر أن منتخب غانا أضعف فرق المجموعة. سنقاتلهم بقوة أكبر". اليوم، أضعف فرق المجموعة تهزم كوريا الجنوبية 3-2.. هزيمة قد ترسل الكوريين إلى خارج كأس العالم.❌ 🤭 pic.twitter.com/erMjF9Mslm — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2022

وظهر الشمشون الكوري أضعف من غانا ليخسر أمام ممثل قارة إفريقيا ويتأزم موقفه في التأهل.

ولا بديل لفوز كوريا الجنوبية أمام البرتغال في المباراة الختامية مع انتظار نتائج الآخرين لحسم التأهل.

ما لم يحدث من 12 عاما

حقق منتخب غانا فوزه الأول في الوقت الأصلي من المباراة بكأس العالم بعد ثماني مباريات دون فوز منذ نسخة 2010.

وسجل منتخب النجوم السوداء ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويلعب منتخب غانا في كأس العالم للمرة الرابع في تاريخه منذ تأهله الأول في نسخة 2006.

ويخوض النجوم السوداء مباراتهم الرابعة عشر في تاريخهم بكأس العالم.

وكان آخر فوز حققه منتخب غانا في كأس العالم بالوقت الأصلي بالفوز على صربيا في مجموعات نسخة 2010.

وفي ثماني مباريات عقب الفوز على صربيا خسر النجوم السوداء أربع مباريات بالإضافة إلى التعادل في أربعة بينهم اثنين في الوقت الأصلي واتجه اللقاء إلى وقت إضافي.

النجوم تسطع في وجه شمشون 🌠 الفوز الأول لـ منتخب غانا في الوقت الأصلي من المباراة بكأس العالم بعد ثماني مباريات دون فوز منذ نسخة 2010. ولأول مرة يسجل منتخب النجوم السوداء ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.#في_المونديال pic.twitter.com/16DoLCAF42 — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2022

عقدة إفريقية

لعب منتخب كوريا الجنوبية رابع مباراياته في كأس العالم أمام منافس إفريقي ولم ينجح في تحقيق الفوز سوى مرة وحيدة أمام توجو.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز على توجو بهدفين مقابل هدف واحد في دور المجموعات بنسخة 2006 وكان ذلك هو الفوز الوحيد.

ومنذ ذلك الانتصار شهدت الثلاثة لقاءات الأخرى أمام منافسين إفريقيا عقدة للشمشون الكوري.

وتعادل منتخب كوريا أمام نيجيريا بهدفين لكل منهما في دور المجموعات بنسخة 2010.

أما في نسخة 2014 فتغلب منتخب الجزائر على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأخيرا يخسر منتخب كوريا الجنوبية أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نسخة 2022.

ثنائية تاريخية

دخل تشو جوي سانج مهاجم منتخب كوريا، ومحمد قدوس جناح منتخب غانا، تاريخ بلديهما بتسجيل ثنائية لكلٍ منهما في مباراة الطرفين على المدينة التعليمية.

وسجّل قدوس ثنائية لـ غانا في الدقيقتين 34 و68، فيما سجّل جوي سانج بدوره في الدقيقتين 58 و61.

وبات قدوس أول لاعب غاني على الإطلاق يسجّل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم.

الأمر نفسه ينطبق على جوي سانج الذي بات أول لاعب كوري يسجّل ثنائية للشمشون في تاريخ كأس العالم.

سيطرة كورية

بدأ منتخب كوريا الجنوبية المباراة بسيطرة على الكرة بحثا عن هدف مبكر في المباراة.

وباغت جيونج وو بيونج لاعب منتخب كوريا الجنوبية دفاعات غانا في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بدفاع غانا وتحولت إلى ركنية.

واستمر الضغط الكوري في الربع الساعة الأولى وسط تراجع من فريق غانا في الدفاع.

ولم يتغير الأمر حتى الدقيقة 20 بسيطرة تامة من لاعبي كوريا الجنوبية على الكرة مع هجمات بحثا عن الأول وتماسك دفاعي لغانا.

ساليسو وقدوس

وعلى عكس سير اللقاء افتتح محمد ساليسو مدافع غانا التسجيل في الدقيقة 24 بعد استغلال خطأ دفاع كوريا الجنوبية في تشتيت الكرة وسددها من داخل منطقة 6 ياردات ليسجل الهدف الأول.

وانتظر حكم المباراة تأكيد تقنية الفيديو على صحة الهدف وبعد دقيقتين تم احتساب الهدف بالفعل.

ورغم سيطرة كوريا الجنوبية نجح منتخب غانا من التسجيل مجددا في الدقيقة 34 عن طريق محمد قدوس.

واستقبل قدوس عرضية من جوردان أيو ليحولها برأسية على يسار حارس المرمى.

وشهدت العشر دقائق الأخيرة سيطرة هجومية من منتخب غانا بعد تسجيل الهدفين في محاولات لتسجيل الثالث.

وكاد منتخب غانا أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48 بعد تنفيذ ركنية جوردان أيو ولكن شتتها دفاع كوريا الجنوبية بنجاح.

ربع ساعة كورية

دفع باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية باللاعب نا سانج هو بدلا من جونج وو يونج لتدعيم خط الوسط.

واستحوذ منتخب كوريا الجنوبية على الكرة مع بداية الشوط الثاني وكثف من هجماته بحثا عن التعادل مع تراجع تام للدفاع الغاني.

وأنقذ لورانس زيجي حارس مرمى غانا فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 53 من رأسية تشو جوي سانج ولكن أبعدها الحارس الغاني بشكل رائع.

وشارك لي كان إين في الدقيقة 57 مع صفوف منتخب كوريا الجنوبية ومن لمسته الأولى صنع هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58.

وسجل تشو جوي سانج أول أهداف كوريا الجنوبية برأسية رائعة ليحول عرضية كان إين إلى هدف.

وبعد أقل من ثلاث دقائق نجح منتخب كوريا الجنوبية من إدراك التعادل في الدقيقة 61 برأسية جديدة من تشو جوي سانج بطريقة رائعة داخل الشباك.

كوريا الجنوبية عدلت النتيجة أمام غانا من 2-0 إلى 2-2 بفارق 168 ثانية فقط بين الهدفين 😮#في_المونديال#Qatar2022 pic.twitter.com/ys7iat45GV — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2022

عودة النجوم

اشتعل اللقاء بعد تعادل كوريا الجنوبية أمام غانا في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وحاول لاعبو منتخب كوريا الجنوبية من إكمال عودتهم بتسجيل هدف ثالث.

ولكن رغم السيطرة الكورية نجح منتخب غانا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 69.

واستغل محمد قدوس عرضية جيديون مينساه من الجانب الأيسر والتي أخطأ إيناكي ويليامز في تقديرها، ليسكنها قدوس شباك كوريا الجنوبية بتسديدة قوية.

تماسك غاني

تراجع منتخب غانا مجددا في آخر عشرين دقيقة من المباراة بعد التقدم في النتيجة للحفاظ على نقاط اللقاء الثلاثة.

وكثف منتخب كوريا الجنوبية من هجماته بحثا عن التعادل أولا في الوقت المتبقي من المباراة.

وأنقذ لورانس زيجي حارس مرمى غانا هدفا محققا في الدقيقة 75 بعد تحويل تسديدة كان لي من ركلة حرة إلى ركنية.

وسدد سون هيونج مين تسديدة قوية في الدقيقة 76 من يسار منطقة الجزاء ولكن تماسك الدفاع الغاني حولها خارج منطقة الجزاء.

واستبسل دفاع منتخب غانا في الدقيقة 90 أمام تسديدات متتالية من لاعبي منتخب كوريا الجنوبية ولكن دون أن تصل إلى زيجي حارس المرمى.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية أمام البرتغال بينما غانا تواجه أوروجواي في الخامسة من مساء الجمعة بختام دور المجموعات.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال بينما يتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويأتي ذلك قبل مواجهة بين البرتغال وأوروجواي في ختام مباريات اليوم الإثنين.